Incêndio destrói mata entre Grama e Divinolândia

Um incêndio de grandes proporções entre São Sebastião da Grama e Divinolândia destrói desde a noite de quinta-feira, dia 17, uma área de mata fechada.

O combate ao fogo é prejudicado pelo relevo d olocal, que impossibilita a chegada de brigadistas e Corpo de Bombeiros. Assim, uma aeronave tem despejado água nas chamas nesta sexta-feira.

O avião agrícola é abastecido na base do Aercoclube de Vargem Grande do Sul, que tem apoiado a ação, juntamente com equipes da Guarda Civil Municipal e Defesa Civil . No local estão um caminhão pipa da GCM/Defesa Civil e uma viatura de resgate para atender qualquer intercorrência.

Na área onde está a queimada, que teve início na Fazenda Santa Maria, atuam caminhões pipa das prefeituras de São Sebastião da Grama e de Divinolândia, além do Corpo de Bombeiros.