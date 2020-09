Polícia Ambiental resgata filhotes de cachorros em São João

Na sexta-feira, dia 18, equipe da Polícia Ambiental composta pelos cabos Da Silva e De Melo foram até um sítio da zona rural de São João da Boa Vista averiguar denúncias de maus tratos a animais.

No local, constaram que as denúncias eram verdadeiras. Foram encontrados 13 filhotinhos de cachorro mantidos em lugar sujo de fezes, mantidos em um espaço inadequado (um chiqueiro), com comida inadequada (fubá) e água suja.

Os animais estavam magros, porém não apresentavam sinais de ferimentos ou doenças. No entanto, foram localizados ainda dois filhotes mortos, o que causa o agravamento da infração, conforme divulgou a PM Ambiental.

Os animais apreendidos foram destinados ao Centro de Zoonoses de São João da Boa Vista, onde foram submetidos aos cuidados da médica veterinária responsável. Foi elaborado Auto de Infração Ambiental com base no artigo 29 da Resolução SMA 048/14. Na esfera penal foi infringido o artigo 32 da Lei Federal 9.605/98 no valor de R$ 51 mil.