Cidades da região definem pré-candidatos

Em Águas da Prata, apenas dois pré-candidatos devem disputar a cadeira do Poder Executivo. Carlos Henrique Fortes Dezena (PSDB), atual prefeito, buscará a reeleição e deve ter o atual vice, Renato Sassaron (DEM), como seu parceiro novamente. A oposição será representada por Regina Janizelo (PSC), atual vereadora, que deve ter como vice Angelo Oliveira (PTB).

Aguaí também caminha para três candidaturas. O atual prefeito Alexandre Araújo (PSDB) disputará a reeleição, tendo como vice Luiz Carlos Landiva (PSD). A oposição terá Sérgio Martucci (PTB) como candidato a prefeito e Luiz Carlos Marreira (DEM) como vice. O partido Republicanos deve lançar Anderson Silva para prefeito e Jéssica Sorg como vice.

Em São João da Boa Vista, o professor Francisco Arten foi confirmado como pré-candidato a prefeito pelo PSD, tendo ao lado o médico José Sabino como vice-prefeito. O PSOL lançou Elenice Vidolin para prefeita e Josy Mathias como vice-prefeita. O PSDB oficializou a candidatura da advogada e atual vereadora Patrícia Magalhães a prefeita, tendo como vice o pediatra dr. Ademir Boaventura. Essa chapa conta com o apoio do atual prefeito Vanderlei Borges de Carvalho (MDB).

Ainda em São João, o Democratas oficializou a pré-candidatura da empresária Maria Teresinha de Jesus Pedrosa ao cargo de prefeita, contando com o empresário Roberto Campos, do partido Rede Sustentabilidade como vice. Já Nelson Santos é o pré-candidato do PSL e tem como vice, Alan Magalhães (PSL).

Em São Sebastião da Grama, o portal DivulgaCand 2020 do TSE traz a candidatura de Rafael Mascherin Montouro, o Rafa do Gás (MDB), tendo como vice Richardson Spencer Fernandes Cerri, o Richardinho (MDB). A Gazeta apurou ainda que são pré-candidatos o atual prefeito Dr. Ricardo Florido com Vilma Aguiar de vice, Dellorinho para prefeito e Marlene Malaguti de vice, Zé da Doca de pré-candidato a prefeito e Pio Leiteiro como vice.

Em Divinolândia, o atual prefeito, Dr. Naieff não tentará a reeleição. Os pré-candidatos deverão ser Dr. Júnior para prefeito e Dr. Vivarelli de vice e o conhecido Padoca, como pré-candidato a prefeito, tendo Paulo Aurellieti de vice.

Já em Itobi, o sistema aponta Marcos Eduardo Urbano, o Dedé (Democratas) como pré-candidato a prefeito e Vera Alves (PSL), de vice.