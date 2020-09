Equipes de airsoft realizaram game solidário no dia 13

Aliança Fênix, que reúne vários praticantes de airsoft de toda região e que fizeram parte desse desafio de estratégia e simulação de combate.

O evento foi direcionado em apoio à jovem Simone, que tem um filho chamado Pietro. Ela é portadora de um câncer chamado linfoma de Hodgkin e atualmente, seu tratamento consiste no uso de um medicamento chamado Nivolumabe, 160 mg, de alto custo.

O evento

De acordo com André de Andrade, um dos fundadores do Wasps, o jogo teve a missão de arrecadar valores para ajudar na compra desse medicamento. “Esse foi muito mais que um encontro de amigos, e muito além da conquista dos objetivos ou da vitória, mas sim a conquista de trazer de volta a esperança para Simone”, avaliou.

Para ele, foi uma verdadeira honra para a equipe receber esse encontro. “A Equipe Wasps Airsoft de Vargem Grande do Sul, com pouco mais de três meses desde sua fundação, teve a honra de sediar este encontro tão nobre. Além de receber convite para se tornar membro aspirante da Aliança Fênix”, disse André.

Simone

Simone da Silva Vitoriano teve câncer diagnosticado no final de 2017 e logo começou o tratamento pelo SUS, conforme entrevista que concedeu em julho deste ano à TV Poços. Segundo a reportagem, ela fez a quimioterapia, mas não obteve o sucesso esperado. Na Justiça, conseguiu a autorização para se submeter a um novo procedimento, mas os trâmites para a liberação por parte da União estão lentos, conforme ela explicou na reportagem, apesar de já ter sentença favorável.

Assim, sua irmã Sandra fez uma vaquinha online para ajudar a pagar os tratamentos. As aplicações devem ser feitas de 15 em 15 dias. “Inicialmente foi feita a vaquinha para alcançar o valor de R$ 23 mil que acreditávamos ser suficiente para duas doses. Ocorre que para obtermos o valor mais barato, necessitaríamos aguardar a importação que leva 30 dias úteis e Simone não pode mais esperar. Dessa maneira, à pronta entrega, pagamos pela última dose R$ 19.500,00”, explicou sua irmã no site que organiza a vaquinha online. “Nós continuamos pedindo ajuda para pelo menos mais duas aplicações, enquanto aguardamos o processo judicial. Por enquanto, nosso muito obrigado a todos que ajudaram”, agradeceu.

Quem quiser colaborar, as doações podem ser feitas acessando o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/pela-vida-da-minha-irma.

Simone luta contra um linfoma de Hodgkin

Jogo solidário reuniu participantes da região e foi sediado em Vargem