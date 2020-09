Falecimentos

Faleceu Alcídio Batista, aos 79 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixa a esposa Zoraide, a filha Aline e o genro André Gabriel. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geraldo Pereira, aos 81 anos de idade, no dia 11 de setembro. Solteiro, deixou a companheira Roseli de Cássia Costa; os filhos Priscila, Patrícia, Josiane, Jonas, Simone e Geraldo; genros; noras e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedicto Pedro, aos 88 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou os filhos Vera Lúcia e Cláudio e os filhos do coração Pedro e Silvana; genros, noras e netos.

Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz de Melo, aos 78 anos de idade, no dia 15 de setembro. Solteiro, deixou o irmão Aparecido e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Celmo Siebra Maia, aos 45 anos de idade, no dia 16 de setembro. Solteiro, deixou os pais Salvina e Francisco Siebra Maia; os irmãos Sedenildo e Senildo; a cunhada Aparecida e sobrinhos. Deixou também os filhos Lucas, Ana Carolina e Ana Júlia; o genro Dener e a neta Ana Sophia. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maurício Canal, aos 89 anos de idade, no dia 16 de setembro. Deixa a esposa Alda, os filhos Marcelo, Gustavo e Douglas e os netos Lucas e Heitor. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério da Saudade.

