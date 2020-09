Quer empreender? docente do Senac São João preparou um roteiro para quem deseja iniciar um novo negócio

Para fazer um negócio dar certo não existe receita pronta, mas é incontestável que empreendedores bem-sucedidos têm características e habilidades semelhantes: planejamento, dedicação, perseverança e saber aprender com os erros, explica Miriã Maugé Leite da Silva Corrêa, da área de gestão e negócios do Senac São João da Boa Vista. Além de boa vontade, a docente conta que é preciso investir em conhecimento para alcançar bons resultados. “O empreendedor precisa ter noção de administração, estratégias de marketing, logística, recursos humanos, financeiro, fluxo de caixa controlado, criatividade e inovação”.

Com a crise do coronavírus ficou evidente a importância de uma formação sólida. A 5ª edição da pesquisa do Sebrae “O impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios”, mostra que os empresários com menor nível de estudo, são os que mais fecharam as portas de seus estabelecimentos em definitivo ou temporariamente e os que menos aderiram na comercialização de produtos e serviços pela internet. De acordo com a pesquisa, 20,4% não sabem como a internet pode ser aplicada em seu negócio e 7,9% não vendia e nem pretende vender seus produtos por esse meio.

Há um conjunto de variáveis que precisam ser analisadas antes de empreender, porém, para nortear quem tem esse desejo Miriã preparou um roteiro de sucesso para o negócio. Tenha em mente que negócio abrir, saiba em que empreender, conheça a fundo esse negócio e o que é preciso para montá-lo. Identifique se você tem perfil. É preciso ter consciência se você tem perfil empreendedor, se tem interesse em conhecer a realidade do mercado e trabalhar para organizar, construir e executar um plano de negócios.

Saiba sobre o negócio, faça pesquisa de mercado, ouça o que seus clientes potenciais têm a dizer, colete essas informações e analise para que você tenha um norte bem consistente para a criação da sua empresa. Obtenha crédito. Para começar seu novo negócio é imprescindível recursos financeiros para que você possa arcar com todas as responsabilidades profissionais.

Aja. Para tornar seu negócio em realidade é preciso tirar do papel e começar a agir, colocar em prática todos os seus sonhos e fazer acontecer. Cursos presenciais e on-line são uma excelente oportunidade para adquirir conhecimentos. O Senac São João da Boa Vista está com inscrições abertas para os cursos voltados para quem quer ter um negócio próprio. O Empreendedorismo Digital ajuda o profissional a alcançar um público maior de interesse no mundo virtual seja para ofertar produtos ou serviços.

Já o curso Vendedor auxilia nas estratégias de venda, no atendimento ao cliente, técnicas de venda e persuasão para conversão efetiva, além do pós-venda que é fundamental para o sucesso da sua empresa. “Para conquistar uma maior fatia do mercado e se manter competitivo é preciso ter um diferencial e nesse curso desenvolvemos os alunos de forma que eles adquiram conhecimentos e habilidades que irão aumentar sua qualificação em influenciar possíveis clientes para tomar decisões positivas de compras”, finaliza.

Para quem tem interesse na área as inscrições para os cursos podem ser feitas no Portal Senac: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista.