Semana quente

Os bastidores da política de Vargem Grande do Sul ferveram durante a semana, com as definições dos partidos em apresentarem suas candidaturas. Mas o que mais gerou debate, reuniões e telefonemas, foram as escolhas dos candidatos a vice-prefeito. A expectativa para saber quem iria compor a chapa com José Carlos Rossi (PSD) e Amarildo Duzi Moraes (PSDB) era muito grande.

Velhos nomes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá homologar todas as candidaturas. Mas, entre os pré candidatos à prefeitura e seus vices, três são velhos conhecidos do eleitor vargengrandense: Rossi, prefeito entre 1989 e 1992, Amarildo prefeito em 2009 a 2012 e de 2017 a 2020, e Celso Ribeiro (Podemos), prefeito de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, que será o vice de Amarildo.

Novo nome

A novidade no cenário é Eduardo Gonçalves Taú, do PSD, como vice de Rossi. Filho de Pedro e Suely Taú, Eduardo é proprietário de uma empresa que fabrica toldos. É casado e tem dois filhos e garantiu que caso a chapa seja eleita, será um vice que vai trabalhar dentro da prefeitura.

Ausência

Um dos principais partidos em todo país, o Partido dos Trabalhadores (PT) não irá participar das eleições de 2020, em Vargem. O presidente municipal da legenda, Luís Carlos Teixeira, informou que o PT não terá candidatos a vereador e não irá apoiar nenhum dos candidatos a prefeito que vão concorrer ao cargo. No entanto, salientou que o partido seguirá buscando junto aos deputados petistas recursos para a cidade, independentemente de quem ocupar a cadeira do Executivo.

Luta conjunta

A união de esforços entre as prefeituras de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista e Águas da Prata no combate aos incêndios que devastaram parte da vegetação e propriedades rurais desses municípios mostra a importância da união das cidades do interior. O trabalho dos voluntários, seja diretamente na debelação do fogo, seja na busca por doações e na divulgação dos trabalhos realizados também mostram a capacidade de trabalho conjunto e a solidariedade dos moradores.