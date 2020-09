Partidos inscrevem 137 pré-candidatos a vereador

Os partidos políticos de Vargem Grande do Sul já realizaram suas convenções e definiram quem serão seus candidatos a vereador para as eleições de 15 de novembro. Os nomes foram submetidos à Justiça Eleitoral e ainda precisam ser homologados. A relação dos pré-candidatos está disponível para ser acessada nas atas de cada partido publicadas na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das Eleições 2020.



O PSDB lançou o prefeito Amarildo Duzi Moraes para concorrer à reeleição. E como candidatos a vereador foram inscritos Luciano Aparecido Tapi, Carlos Roberto Tapis, Renato Navarro, Juracy Novais de Araújo, Natália Machado Moreira, Antônio Sérgio da Silva, candidato à reeleição, Cleusa Maria Gonçalves, Maria de Fátima Baron Hannesch, Isael Idemir Balarin, Alessandra Alves Batista, Maicon de Alcantara, José Geraldo Ramazotti, Carlos Eduardo Scacabarozi, também candidato à reeleição, Roseli Aparecida Thezolin, João de Paulo e Iletro Cachola.



O Podemos, que indicou Celso Ribeiro como vice de Amarildo, não terá candidatos a vereador. O Patriota e o PT também não indicaram candidatos à Câmara Municipal.



Para concorrer ao cargo de vereador, o Republicanos que atualmente tem os vereadores Alex Minelli e Fernando Corretor, candidatos à reeleição, lançou Ana Claudia de Almeida Campos, Arari Aparecida Custódio, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, Maria Lucia da Silva, Vanessa Salmaço Martins, Alex Meglorini Mineli, Fernando Donizete Ribeiro (Fernando Corretor), Jaime Zani, José Lucas de Oliveira, Juliano Benedito da Silva, Maicon do Carmo Canato, Marcos Sérgio Modesto, Marcos Antônio Passareli, Marcos Antônio Ramires, Paulo Sérgio Amâncio e Reginaldo Fernandes. O partido vai apoiar Amarildo, segundo seus principais membros.



O MDB, em cuja legenda abriga os vereadores Felipe Gadiani e Guilherme Nicolau, que são candidatos à reeleição, já inscreveu Carla Ribeiro, Milena de Fátima Gomes Santamaria, Rosangela Chagas Rodrigues, Roseli Aparecida Passoni, Solange Aparecida Marçal Ortolani, Anderson Luis Mesquita, Devanir Aparecido Mapelli, Felipe Augusto Gadiani, Carlos Sérgio Malaguti, Guilherme Contini Nicolau, Leandro de Freitas Luiz, Marcelo Aparecido Ferreira, Osvaldo Luciano Gertrudes, Ramos Pedro Saturnino, Richard Alberto Generoso e Salvador Melchiori.



No Cidadania, foram inscritos Laércio Inácio Anacleto, atual vereador e candidato à reeleição, Josinaldo Alves dos Santos, João Batista Sabiá, Márcio Sebastião Dutra, Adriana da Silva Cabral, Miriam Cristina do Prado, Maurício Fogaroni Filho e Patrícia Lindolfo. O atual vereador José Luís dos Santos, conhecido como Zé Luís da Prefeitura, não vai se candidatar à reeleição. Partido cujos vereadores devem apoiar Amarildo.



O DEM, do atual vereador Wilsinho Fermoselli, também candidato à reeleição, deve apoiar a candidatura Amarildo/Celso Ribeiro, lançou como candidatos à vereador Thiago Henrique Miqueleto, Celso Henrique Bruno, Wellington Eugênio Moreira, Zélia Rita Lásaro, Hélio Magalhães Pareira, Daniel Alves da Silva, Gláucio Santa Maria Gusman, Gislaine de Fátima Tejada de Barros, Mercedes Gonçalves, Rui Barbosa de Carvalho, Terezinha de Fátima Prates, Wilson Luis Fermoselli Ronqui, Rafael do Nascimento, Sérgio Henrique de Siqueira, Sebastião Ribeiro Nascimento e Patrícia Soares de Almeida.



O PSD aprovou a candidatura do ex-prefeito José Carlos Rossi, tendo como vice Eduardo Gonçalves Taú. Para concorrer as vagas no Legislativo, o partido inscreveu João Batista Cassimiro, Patrícia Maria de Paula, Antônio Carlos Bertoleti, atual vereador e candidato à reeleição, Carlos Roberto Macedo Mario, Carlos Alberto Seixas, Francisco Brandão dos Santos, Jorge Aparecido Donizetti Camilo, Joaquim Mauro de Godoy Junior, Márcio Rodrigo Barbosa de Oliveira Junior, Marcos Antônio de Morais, Giovana Aparecida de Carvalho da Silva, Marcela Guerreiro Bueno de Oliveira e Ana Paula Rodrigues dos Reis.



No PP, partido que também apoia Rossi, foram inscritos João Batista de Oliveira, José Reinaldo Garcia Coracini, Guilherme Ronqui de Oliveira, Waldemir Antônio da Cruz, Bernardino Aparecido Tortelo, Luís Gustavo Martins, Roberto Luiz Muniz, Cristiane Marcelina Dias Miguel, Dijana Paula Ronqui Fonton e Isabel Cristina Costa.



O PDT, que decidiu ficar neutro nas eleições, lançou como vereador Ronaldo Ciorniavei Balestra, Fábio José Cardoso, Eliana Aparecida Ferreira, Ivone de Fatima Lima, Edson Aparecido Pandopho, Mauricio Donizete Contini, Marcos Antônio França, Paulo Aparecido Lima e Elisangela Cristina Perugi dos Santos. Já no Avante, os inscritos como vereador foram Daniel Cunha, Cláudio Donizete do Amaral e Maria José Barreto de Almeida. Este é outro partido da base de Rossi.



Para concorrer à Câmara, o PTB, em cuja reunião da convenção decidiu também não apoiar candidatos a prefeito, lançou Celso Itaroti Cancelieri Cerva, ex-prefeito municipal a vereador, juntamente com Primo João Canaroli Neto, Luís Henrique Misurini, José dos Reis Cipriano, José Marcos Pirola, Antônio José de Oliveira, José Vitor Nunes Felix, Olecio Justino da Rosa, Victor Alexis de Salles, Antônio Augusto da Silva, Ivete Aparecida Macedo Lecch, Marcella Alyne de Freitas Silvantos, Ana Paula Teixeira, Flavia Carvalho e Suzana Eli Seixas.



O PSB, cujo vereador Paulinho da Prefeitura é o atual presidente da Câmara Municipal e candidato à reeleição, terá como candidatos a vereador Denilson Fonseca Fracari, Paulo César da Costa (Paulinho da Prefeitura), Lúcia Elena Freire, Joice Cristina de Souza Carvalho, Rita de Cassia da Silva Duque, Eduardo Ferreira, José Dorico Oliveira da Silva, Fernando Bertoloto Xavier, Mônica Aparecida Mineli Diniz, Marcelo Fiorini, João Donizeti Correa, Célio Santa Maria, também vereador e candidato à reeleição, Sandra Horácio, Pedro Daniel Neto e Wilson Ribeiro.



Dos 137 vereadores inscritos, a Justiça Eleitoral ainda vai se pronunciar a respeito de cada candidatura e depois de homologados, é que a população poderá escolher entre eles, os 13 vereadores que comporão o novo Legislativo para o quadriênio 2021/2024.