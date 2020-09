A grandiosa Festa do Centenário contou com governador e shows

A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, levou à suspensão de uma série de eventos do calendário cultural da cidade e à adequação das comemorações de datas importantes. A Festa das Nações, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que não puderam ser realizados, foram celebrados em transmissões ao vivo pela Internet. Já o aniversário de 146 anos de Vargem Grande do Sul, comemorado neste sábado, dia 26, será celebrado pela prefeitura em suas redes sociais, com a publicação de curiosidades e momentos marcantes da história vargengrandense.

A primeira postagem recordou o centenário da cidade, em 1974. De acordo com o texto divulgado pela prefeitura, o então prefeito Huber Brás Cossi e uma empenhada Comissão coordenada por Hermeti Piocchi de Oliveira, proporcionaram à população vargengrandense a mais grandiosa festa já realizada na cidade.

Com a presença do bispo diocesano Dom Tomás Vaquero, que consagrou a primeira imagem de Sant’Ana com um brinco, doada pelos fundadores do município José Garcia Leal e sua esposa Maria Cândida, foi realizada a missa pelo vigário da paróquia de Sant’Ana, monsenhor Celestino Cabrera Garcia.

Vargem recebeu também a visita do então Governador do Estado de São Paulo, Laudo Natel, acompanhado de grande comitiva de autoridades. Foi inaugurado nesta oportunidade o Marco Comemorativo do centenário na Praça Capitão João Pinto Fontão, onde governador e o prefeito descerraram a placa comemorativa.

Continuando os festejos, aconteceu o desfile com a presença de todas as escolas do município, bandas e fanfarras da região. O ponto alto foi o belíssimo carro alegórico idealizado pela professora Dona Beatriz Correa Leite que trazia a Miss Vargengrandense Regina Maldonado João, coroada no grandioso baile realizado no dia 14 de setembro na Sociedade Beneficente Brasileira, que contou com a animação da famosa banda da cidade de Catanduva “Arley e sua Orquestra”. Completaram a beleza do baile as princesas: Elisabeth Nardini Sbardellini, Maria Inês Cristovam, Sônia Maria Corsi e Rosângela Caio Gorini.

No dia 21 de setembro, a noite, foi inaugurada a Feira Industrial do Centenário (Ficem), montada no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, com shows musicais durante toda a semana. Se apresentaram os Demônios da Garoa, Ari Sanches, Djalma Pires, Wilson Miranda, Joelma, Alvarenga e Ranchinho, e Nelson Ned, além de várias outras apresentações com artistas regionais que ocorriam durante o dia na animada feira que levou ao campo da Vargeana um enorme público.

Traje vestido pela Miss Centenário, Regina Maldonado, em 1974, no Desfile Comemorativo. Foto: Prefeitura