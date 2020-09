Como seria se Vargem Grande tivesse apenas 100 habitantes

A população estimada para Vargem Grande do Sul para 2020, segundo o IBGE é de 43.110 habitantes. No censo realizado em 2010, foram contabilizados 39.226 moradores, sendo acrescentados nestes dez anos, mais 3.884 pessoas. Dentre os 5.570 municípios brasileiros, em 2010 Vargem aparecia entre os 773 mais populosos e no Estado de São Paulo, dentre os 645 municípios, ocupávamos em população o 158 lugar. Vargem faz parte da micro região de São João da Boa Vista que possui 14 municípios e dentre estes, é o 5º em habitantes.

Toda a introdução acima sobre o número de habitantes, é para que se possa fazer um estudo sobre como seria o município se houvesse nele tão somente 100 habitantes. É um exercício para a melhor compreensão de como estariam distribuídos nesta pequena vila imaginária, a população de Vargem Grande do Sul, além de oferecer outras informações interessantes.

População

Segundo dados do IBGE, o pequeno vilarejo de Vargem teria 51 mulheres e 49 homens, caso nele habitassem 100 pessoas. Destes, cerca de 14 teriam entre 0 a 9 anos; 16 entre 10 a 19 anos; 17 entre 20 a 29 anos; 15 entre 30 a 39 anos; 14 entre 40 a 49 anos; 11 entre 50 a 59 anos e 13 com 60 anos ou mais. Quanto à religiosidade, a grande maioria, 68 pessoas, seria de católicos e cerca de 24 evangélicos, sendo que o restante, 8 pessoas, professariam outra religião, como espírita, umbandista, budista, dentre outras.

Dos cem moradores da pequena vila, 70 seriam brancos e 24 seriam pardos e em torno de cinco seriam pretos, mostrando a predominância de raças como portuguesa, italiana, espanhola e a miscigenação entre negros e brancos, que resultaria em uma minoria de pardos e uma pequena porcentagem de pretos. Ao contrário do que acontece no Brasil, onde segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua) 2019, 42,7% dos brasileiros se declararam brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% como amarelos ou indígenas.

Ao contrário do começo da povoação de Vargem, quando a maioria de seus habitantes morava na zona rural, com base no censo de 2010, dos 100 habitantes da pequena aldeia que se tornou a cidade nesta ficção que montada, 94 morariam na zona urbana e apenas 6 morariam na zona rural, uma grande amostra do êxodo rural que aconteceu em todo o Brasil a partir dos anos 50 do século passado.

Economia

Na questão econômica, tería-se uma população ocupada, com base nos dados de 2018, de 20,5%, ou seja, somente 20 pessoas estariam ocupadas, sendo que destes, 17 seriam assalariados, ganhando em média 2,2 salários mínimos. Já o percentual da população com rendimento mensal per capta de até meio salário mínimo, dados de 2010, seria de 31 pessoas no universo de 100 habitantes.

Educação

No quesito educação, o pequeno vilarejo de Vargem com apenas 100 habitantes, teria 18 pessoas com dez anos ou mais frequentando a escola, sendo que 68 não estariam estudando. Sem nenhuma instrução ou com o ensino fundamental incompleto, seriam 48 indivíduos em Vargem Grande do Sul, o que demonstra o nível de atraso em que o país vive, pois se trata de uma cidade do Estado de São Paulo, que é o mais desenvolvido do país. De todos os moradores desta pequena vila, 16 delas teriam o ensino fundamental completo e médio incompleto; outros 16 teriam o médio completo e o superior incompleto e apenas 6, dentre 100 moradores, teriam feito uma faculdade, ou seja, teriam o nível superior completo.

Política

Com relação aos eleitores vargengrandenses, com base no número de habitantes de 2020, calculados em cerca de 43.000, sendo que nesta eleição estariam aptos a votar em torno de 31.000, ao transportar para o universo pequeno da vila de Vargem com apenas 100 habitantes, deste total, 74 estariam aptos a eleger o futuro prefeito, vice e vereadores.

Geografia

Numa hipotética divisão da cidade pelos seus bairros, a pequena vila teria algo como 40 pessoas morando do lado de cima da rodovia SP-215, que divide a cidade, nos bairros como Jardim Dolores, Santa Marta, Cohabs e Jardim Paulista, por exemplo, outros 25 moradores nos bairros compreendendo as vilas Santana, Santa Terezinha e adjacências, 20 moradores nos bairros da Vila Polar e vizinhança e cerca de 15 moradores no que é considerado Centro da cidade.

Com uma frota que ultrapassa 27 mil veículos entre carros, caminhões, caminhonetes e motos para a população de 43.110 que é a que o IBGE prevê para Vargem em 2020, tería-se cerca de 63 veículos disponíveis para os 100 habitantes, o que não deixaria de ser pouca coisa para os moradores da pequena vila.