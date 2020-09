Os prefeitos da História de Vargem

O eleitor de Vargem Grande do Sul vai às urnas em 15 de novembro para eleger o prefeito que administrará a cidade pelos próximos quatro anos. O mais votado ocupará o 36º mandato de chefia do Executivo vargengrandense.

No entanto, nestes 146 anos de história, alguns prefeitos ocuparam mais de uma vez este posto, como Capitão Belarmino Rodrigues Peres, João Junqueira da Costa, Dr. Gabriel Mesquita, Alfeu Rodrigues do Patrocínio, Celso Luís Ribeiro e Amarildo Duzi Moraes, atual chefe do Executivo. Por isso, entre mandatos de quatro anos, dois anos ou apenas um mês, totaliza-se, então, 27 pessoas no cargo até o momento.

Antes, Vargem era ligada a São João da Boa Vista, por isso, quando o distrito passou à condição de Vila por lei federal, Vargem passou a ter uma subprefeitura. Três pessoas ocuparam a função, sendo Coronel Lúcio Bernardino da Costa o primeiro, entre 1906 e 1913. Quem assumiu a subprefeitura depois foi o Major Antônio de Oliveira Fontão, entre 1914 e 1916. O último subprefeito foi o Capitão Belarmino Rodrigues Peres, que ficou no cargo entre 1917 e 1921.

O cargo foi elevado à prefeito quando aconteceu a emancipação política e administrativa, tornando Vargem um município. Entre mandatos de quatro anos, o primeiro prefeito da cidade foi o Cap. Belarmino Rodrigues Peres, entre 1922 e 1923.

Em seguida, quem assumiu a prefeitura foi Antônio Oliveira Fontão, ficando no cargo entre 1924 e 1927, e no mandato seguinte, João Junqueira da Costa, entre 1928 e 1929. Quem entrou como chefe do Executivo entre 1929 e 1930 foi José de Andrade Fontão, e entre 1930 e 1931, Carino da Gama Corrêa ficou à frente da Administração. Até então, prevalecia entre estes primeiros prefeitos, os grandes produtores rurais ligados ao café, os conhecidos “coronéis” da política brasileira, que também se manifestava em Vargem Grande do Sul.

O prefeito de Vargem entre 1931 e 1932, foi Francisco Ribeiro da Costa e entre os anos de 1932 e 1934, João Junqueira da Costa teve seu segundo mandato. Após, Olavo Navarro assumiu a prefeitura entre 1934 e 1935, Raimundo Novaes Gomes entre 1935 e 1938 e Edmundo Dante Calió entre 1938 e 1944.

Walter Tatoni foi Chefe do Executivo por um mês em 1944 e, em seguida, quem assumiu foi Francisco José Azevedo, ficando no cargo entre 1944 e 1945. A prefeitura foi comandada por Gabriel Mesquita entre 1945 e 1947. Em 1948, Francisco Ribeiro Carril assumiu o cargo, ficando até 1952. Esta leva de prefeitos já tinha um perfil mais urbano, muitos deles eram profissionais liberais, como o médico dr. Gabriel Mesquita ou industrial, como o professor Francisco Ribeiro Carril, um dos proprietários da antiga Cerâmica Sopil.

Foi então que Gabriel Mesquita teve seu segundo mandato, entre 1952 e 1956. O Chefe do Executivo entre 1956 e 1960 foi Alfeu Rodrigues do Patrocínio, e entre 1960 e 1964, Gabriel Mesquita assumiu a Administração de Vargem novamente.

Entre 1964 e 1969, quem ficou à frente na prefeitura foi Nestor Bolonha e, em seguida, Alfeu Rodrigues do Patrocínio foi Chefe do Executivo pela segunda vez, entre 1969 e 1973. A prefeitura foi comandada por Huber Braz Cossi, entre 1973 e 1977, e por Homero Corrêa Leite, entre 1977 e 1982, e então, entre 1982 e 1988, Alfeu Rodrigues do Patrocínio teve outro mandato.

O prefeito de Vargem entre 1989 e 1992 foi José Carlos Rossi e, entre 1993 e 1996, José Reinaldo Martins. Em 1997, Vargem teve sua primeira e única prefeita, Maria Denira Tavares Rossi, que ficou no cargo até 1999.

A chefia do Executivo ficou na mão de José Locateli Filho, entre os anos 1999 e 2000. Em 2001, Celso Luís Ribeiro foi escolhido para assumir a prefeitura da cidade e ficou no cargo até 2008, totalizando dois mandatos seguidos.

Em 2008, durante um mês, Francisco Maldonado João foi o prefeito de Vargem. Entre 2009 e 2012, Amarildo Duzi Moraes foi o Chefe do Executivo, e entre 2013 e 2016, Celso Itaroti Cancelieri Cerva foi quem assumiu a Administração.

No mandato atual, que teve início em 2017 e acaba neste ano, Amarildo Duzi Moraes está como Chefe do Executivo pela segunda vez.

Coronel Lúcio Bernardino da Costa subprefeito 1906-1913

Major Antônio de Oliveira Fontão subprefeito 1914-1916

Cap. Belarmino R. Peres. Subprefeito 1917-1921 e prefeito 1922/1923

Antônio Oliveira Fontão prefeito 1924-1927

João Junqueira da Costa prefeito 1928-1923 / 1932-1934

José de Andrade Fontão prefeito 1929-1930

Carino da Gama Corrêa prefeito 1930-1931

Francisco Ribeiro da Costa prefeito 1931-1932

Olavo Navarro prefeito 1934-1935

Raimundo Novaes Gomes prefeito 1934-1938

Edmundo Dante Calió prefeito 1938-1944

Walter Tatoni prefeito 1944-1944 (um mês)

Francisco José Azevedo prefeito 1944-1945

Gabriel Mesquita prefeito 1944-1947 / 1952-1956 / 1960-1964

Francisco Ribeiro Carril prefeito 1948-1952

Alfeu Rodrigues do Patrocínio prefeito 1956-1960 / 1969-1973 / 1982-1988

Nestor Bolonha prefeito 1964-1969

Huber Braz Cossi prefeito 1973-1977

Homero Corrêa Leite prefeito 1977-1982

José Carlos Rossi prefeito 1989-1992

José Reinaldo Martins prefeito 1993-1996

Maria Denira Tavares Rossi prefeita 1997-1999

José Locateli Filho prefeito 1999-2000

Celso Luís Ribeiro prefeito 2001-2004 / 2005-2008

Francisco Maldonado João prefeito 2008-2008 (1 mês)

Amarildo Duzi Moraes prefeito 2009-2012 / 2017-2020