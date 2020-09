Aniversário Vargem Grande do Sul

Pastor Anderson José da Silva – Igreja Sara Nossa Terra

Desde a sua tão sonhada independência, seus dirigentes, homens dignos de admiração, tiveram apenas um único grande objetivo: tornar Vargem Grande, uma cidade de renome. Com mentes brilhantes e mãos habilidosas, nossos antepassados conduziram nossa cidade ao que ela se tornou hoje, um reflexo de luta e beleza.

Esta cidade tão acolhedora, não cuida somente de seus filhos, nascidos em seus braços, mas adota todos aqueles que saem de suas terras para trabalharem em suas plantações. Essas plantações, simbolizadas em um tempo não muito distante pelos cafezais que, por muito tempo, sustentou suas forças econômicas e consolidou o valor do trabalho dos seus filhos. Hoje, mesmo com outras culturas espalhadas ao redor da cidade, nossa querida Vargem é conhecida carinhosamente, como a “terra da batata”.

Suas curvas e suaves paisagens arquitetônicas colaboram para a formação de uma comunidade mais humana, que acolhe e aquece, todos aqueles que fazem parte de sua história.

Suas expressões alegres e cores vibrantes tão presentes em seus crepúsculos que saúdam o término de cada dia, podendo ser vistos em seus pontos turísticos, encantam os olhos daqueles que contemplam tal façanha da natureza.

E como não fazer menção as suas risonhas praças que atraem as famílias aqui estabelecidas por meio de seus traços suaves e poéticos que marcaram a infância de muitos vargengrandenses, trazendo aquela sensação terna de pertencimento.

Vargem é um conjunto de histórias ricas, de beleza e muitas batalhas vencidas por um povo trabalhador, cheio de coragem e com uma fé inabalável, que nunca desiste de seus sonhos. Este mesmo povo transformou este local em uma cidade que podemos chamar de lar.

Esta é a nossa cidade! Seu nascer do Sol é vigoroso, suas paisagens e planícies refletem de forma graciosa a sua quietude, trazendo paz e alento aos nossos corações.

Que o passado glorioso conquistado por nossos antepassados possam servir de inspiração nos dias atuais. Que possamos estar verdadeiramente unidos, na luta a favor da preservação do bem coletivo e ao progresso de nosso município, caminhando triunfante rumo a novas conquistas. Que juntos, possamos buscar fazer de nossa cidade um verdadeiro lar as futuras gerações, levando nossos descendentes a amar e a preservar nossas memórias, não deixando que as mesmas se percam pelo caminho, mas sim, cultivando dentro de nós a certeza de um alegre porvir.

Desta forma, com um coração cheio de alegria e certezas, parabenizamos nossa querida Vargem Grande pelos seus 146 anos!