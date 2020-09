Um companheiro com nome inusitado, mas que faz a alegria da família. Assim é o Maxilar, o cachorro super brincalhão do Caio Emídio, a estrela dessa semana da coluna Momento Pet.

Caio ganhou Maxilar em 2015, de uma colega de uma escola de idiomas. E uma das memórias que ele guardou com carinho foi a de seguir com ele para o novo lar. “Lembro eu levando ele para minha casa, dentro de uma caixinha na moto, quando era filhote”, comentou.

Maxilar chegou, já conquistou os corações e desde então, recebe muito carinho e alguns cuidados, como banhos todos os sábados e voltinhas todos os dias, perto de sua casa.