Oração por Vargem Grande

SENHOR:

Nesse dia que termina, sob a lua que ilumina nossa cidade, venho pedir-te saúde, prosperidade, esperança e fé para o povo vargengrandense.

SAÚDE porque fomos atingidos pelos males do Covid-19.

Nas faces de cada cidadão, apenas os olhos temerosos aparecem pela utilização da protetora máscara.

O medo do contágio nos afasta uns dos outros. Sacrifício enorme para um povo cordato, hospitaleiro, gentil e amoroso.

Muitas famílias têm pessoas instaladas em locais afastados, cumprindo rigorosa quarentena.

Os corações batem ansiosos quando se submetem ao teste que revelará se a distância dos seus será ainda maior.

Dor profunda daqueles que tiveram de enterrar entes queridos, sem ao menos poder velá-los.

PROSPERIDADE, pois no progresso trabalho farto será oferecido aos cidadãos.

O trabalho garante a dignidade do poder alimentar, vestir e calçar, ter teto e estudo nos lares.

A ESPERANÇA, fada madrinha, torna o dia a dia colorido, alegre, garantindo força e coragem para enfrentar todas as dificuldades.

Mas é na FÉ, que remove montanhas, onde tudo se concretizará.

A fé que me leva a proferir essa oração, na certeza de ser atendida.

Amém.

Maria Rosa Campos de Andrade

Primavera de 2020