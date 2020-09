Vídeos celebram 70 anos do Fleming

As comemorações dos 70 anos de criação da Escola Alexandre Fleming foram impactadas pela Pandemia da Covid-19 e a celebração ficou concentrada nos meios online, especialmente na página da escola no Facebook e também em seu canal no Youtube. A direção e coordenação da escola pediram para que ex-alunos enviassem relatos em vídeo sobre o tempo que estudaram no Fleming.

De acordo com Rosemeire Penna de Andrade, Professora Coordenadora de Área (PCA) de Ciências da Natureza e Matemática, muitos alunos enviaram seus depoimentos, Até ex-aluno que reside fora do Brasil enviou vídeo relatando a experiência de ter estudado na escola.

Ela lembrou que qualquer ex-aluno, ex-professor e antigos colaboradores podem enviar seus depoimentos para a divulgação. O material pode ser mandado para o Whatsapp (19) 99800-1169. Os vídeos já publicados podem ser acessados pelo link www.youtube.com/c/EscolaEstadualAlexandreFlemingVGS/videos