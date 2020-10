Falecimentos

Faleceu Alfredo Custódio Rodrigues, aos 82 anos de idade, no dia 21 de setembro. Deixa a esposa Odete Paulino Rodrigues; os filhos Maria, Luís, Joaquim, Célia, Vera, Fernando, Eliana e Elisângela; os genros Pedro, Marcos, Geraldo, Juarez; as noras Jose, Edna e Ednei. Deixou também os netos Luciana, Moisés, Alex, Cecília, Felipe, Monique, Renata, Adriana, Diogo, Camila, Leandro, Eduardo, Giovana, Jéssica, Juninho, Suzana, Juliana, Rafael, Reinaldo, Alexsandro, João, Vítor, Marco Antônio, Otávio. Deixou ainda os bisnetos Amanda, Alisson, Adrian, Miguel, Ana Beatriz, Vítor, João Marcos, Valentina, Isabela, Marcelo, Pedro, Ana Lívia, João Vítor, Mateus, Maria Luiza, Liniquer e Jhonatas, além de tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o aposentado Guilherme de Paula, aos 66 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixou a esposa Maria Aparecida Mesquita de Paula; os filhos Robson, Valquíria, Júlio e Welington; o genro Júlio; a nora Patrícia, e os netos Asheley, Júlia, Maria e Alícia. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o topógrafo Aluízio Brunelli Santiago, aos 64 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixou a esposa Maria do Carmo; os filhos Juliana e Felipe; o genro Ronaldo; a nora Ana Flávia e as netas Marina e Mariana. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o motorista Luís Fernando Ribeiro, aos 52 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixou a esposa Clélia; os filhos Adrieli e Lucas; o genro Carlos Henrique; a nora Beatriz e o primeiro netinho Heitor, que nascerá em outubro. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Carlos Cipriano, aos 61 anos de idade, no dia 22 de setembro. Deixou a ex esposa Isabel Cristina; os filhos Jaqueline, Thiago e Letícia; os genros Paulo César e Antônio Marcos; a nora Laura e os netos Thaemily, Isadora, Anthony, Alexia Beatriz, Thiago Henrique, Caio, Sofia, Lincoln, Vinícius e Maria Luísa. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

