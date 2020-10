Pelo caminho dos Bandeirantes, continuamos a construir nossa História!

Pe. Denis Crivelari – Paróquia Sant’Ana

O ser humano é um ser histórico. A história é feita de pessoas que cravaram para sempre — pelos mais variados motivos — os nomes nos livros didáticos e até hoje estampam rostos e corpos em estátuas e bustos. Esses olimpianos, de fato, acabam se tornando referência para/de um povo. Mas a história de uma sociedade não existe sem o individual inserido no coletivo.

A construção do processo histórico vai muito além desses que se tornaram personagens principais do passado. Dessa forma, a memória de um povo se faz fundamental para a construção de sua própria formação, identidade e história. Afinal, qual o sentido de se contar o que passou? Por que relembrar?

Relembrar a história de uma cidade é poder atualizar a história que não se perde no tempo. Mas a cada novo contar ganha vida e nos enche de encanto. Vargem Grande do Sul originou-se de um antigo povoado, surgido à margem da rota bandeirante – a antiga estrada Boiadeira ou Francana – percorrida pelas Bandeiras no século XVII, em busca das minas de ouro de Goiás. A primeira alusão à existência desse povoado data de 1832, denominando-se o local de Várzea Grande, situado em terras da sesmaria do sargento-mor José Garcia Leal, residente em Mogi Mirim. Esta sesmaria abrangia a Serra da Fartura até Pirassununga e de Casa Branca até São João da Boa Vista e Aguaí.

Entre os anos de 1825 e 1874 a sesmaria dos Garcia Leal sofreu diversas divisões, dando origem a dezenas de fazendas e sítios, fazendas estas que se transformaram em povoados, um deles, o Bairro da Porteira, futura Vargem Grande do Sul.

A data oficial de fundação do município remonta a 26 de setembro de 1874. Em 1906, Vargem Grande do Sul é elevada à categoria de Vila. É também nesse período (fim do século XIX e início do século XX) que começam a chegar os imigrantes, os quais viriam a compor a maior parte de sua população. Sua emancipação política se dá em 24 de fevereiro de 1922, com a eleição do primeiro prefeito municipal, Capitão Belarmino Rodrigues Peres. Em 1969 é instalada a Comarca de Vargem Grande do Sul. O nome de Vargem Grande do Sul foi dado ao município em 1944, pelo Decreto Lei 14.344.

Hoje, 146 anos após a fundação oficial do município continuamos a escrever nossa história, como cantamos em nosso Hino Nacional “de um povo heroico, o brado retumbante”. É a história de um povo que não se perde no tempo. E a cada nova vida que nasce nessa terra ressurge a esperança de que essa mesma história seja levada com orgulho às futuras gerações que se alegrarão por fazer parte dessa terra que surgiu à margem da rota bandeirante, a antiga estrada Boiadeira. Hoje somos esses “novos bandeirantes” que não estamos somente de passagem por essas terras, não estamos indo em direção às Minas Gerais a procura de ouro. Pelo contrário, já encontramos o nosso tesouro, a nossa pérola, que se encontra incrustada aos pés da Serra Mantiqueira.

Que a senhora Sant’Ana interceda por essa cidade. Parabéns Vargem Grande do Sul, por sua história, pelo seu povo.