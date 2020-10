Abertas as inscrições para os apartamentos do Programa Nossa Casa

Nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, começaram o cadastramento de interessados em participarem do novo Programa Habitacional em Vargem Grande do Sul, o Programa Nossa Casa. As inscrições são exclusivamente feitas pela Internet. Serão construídos 76 apartamentos, divididos em dois blocos, em uma área cedida pela prefeitura, no Jardim Santo Expedito.

De acordo com a prefeitura, o cadastro será realizado em 2 fases:

1ª fase

A 1ª fase é o cadastro de interesse que deve ser realizado em casa pelo através do site www.nossacasa.sp.gov.br. ou no link direto: https://app.habitacao.sp.gov.br/NossaCasa/Acesso/Familia.

Neste cadastro é obrigatório que o interessado possua um e-mail e um telefone válidos, onde receberão as comunicações da Secretaria de Habitação do Governo Estadual, responsável pelo Programa Nossa Casa.

2ª fase

A 2º fase os interessados receberão um contato da Secretaria da Habitação. Em data a ser confirmada, a Secretaria da Habitação entrará em contato com os interessados através do cadastramento efetuado para as demais fases do processo.

Podem participar

O interessado deverá financiar a moradia pela Caixa Econômica Federal. Para ter o financiamento aprovado pela Caixa, os candidatos deverão estar de acordo com os seguintes requisitos:

• O candidato não pode ter sido beneficiado por outro programa de habitação;

• Apresentar toda a documentação pessoal, incluindo comprovante de estado civil legalmente definido quando solicitado;

• Não possuir pendência com a Receita Federal;

• Não possuir restrições junto aos órgãos de proteção de crédito: SPC, SERASA e outros (nome deve estar limpo); O cônjuge também não poderá ter restrição;

• No caso de restrição de CPF, o candidato deverá proceder a regularização imediata. Caso contrário, não terá a operação de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal.

Dúvidas

Os interessados que encontrarem dificuldade em realizar o cadastro pela internet, deverão ligar no Departamento de Ação Social, 3641-6056, e agendar dia e horário para que possam ser auxiliados no cadastramento de interesse.

Sorteio

Caso o número de candidatos seja superior às unidades disponíveis a seleção será realizada por meio de sorteio público.

O Programa

O Programa Nossa Casa do Governo do Estado oferece habitações a preços sociais, ou seja, com valores reduzidos em relação ao mercado, além de dar subsídios que podem chegar a R$ 40 mil para famílias com renda de até três salários mínimos, também a famílias com renda entre três e cinco salários mínimos, também poderão adquirir seus imóveis com subsídios no valor de R$ 10 mil. Além de poder utilizar o saldo do FGTS no programa.

Os prédios

Conforme convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado no Programa Nossa Casa, serão construídos dois prédios com implantação estimada de 76 unidades habitacionais, em uma área de 5.698 m² disponibilizada pela Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Rabelo de Andrade s/n, Jardim Santo Expedito em nosso Município. As inscrições poderão serem realizadas até o dia 30 de novembro.