Carro pegou fogo na madrugada de sexta, dia 25

Um carro pegou fogo na Rua do Rosário, por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira, dia 25. A Guarda Civil Municipal atendeu à solicitação dos moradores da rua e conteve o fogo.

O veículo era uma saveiro verde, com placas de Piracicaba. Quando a GCM chegou no local, o carro já estava em chamas e já havia sido quase todo consumido pelo fogo.

Com a chegada do caminhão pipa, o incêndio foi debelado. De acordo com o informado pela GCM, o veículo encontrava-se estacionado na via, junto à guia da calçada e não havia ninguém que soubesse sobre o veículo ou até mesmo sobre seu proprietário.

O carro foi levado à Delegacia de Polícia Civil, para que as providências sejam tomadas.

Fogo destruiu o veículo. Foto: Reprodução Redes Sociais