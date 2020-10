Corpo foi encontrado em Águas da Prata

Um corpo foi encontrado na área rural em Águas da Prata (SP), na segunda-feira, dia 21. O cadáver do sexo masculino estava em estado avançado de putrefação, segundo a Polícia Militar.

O corpo foi encontrado no bairro Cascata, a 20 metros da linha férrea, próxima à propriedade rural do rapaz que solicitou a PM no local, ao sentir forte odor e se deparar com o cadáver.

O local, de acordo com o informado, era de difícil acesso e não havia meios para identificação do homem morto, além de uma tatuagem no ombro e braço direito.

Segundo a PM, a vítima estava com uma perfuração no lado direito do crânio, acima da orelha, com diâmetro aproximado de oito centímetros.

A Polícia Científica esteve no local e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.