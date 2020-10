Homem agride companheira e é preso por violência doméstica

Na terça-feira, dia 22, a equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Ricardo e Marcienta foram acionados via Copom para atender um caso de violência doméstica na clínica do SASP, no Centro, onde haveria um indivíduo alterado.

Foi feito contato com a vítima que informou que foi agredida por seu companheiro no local. Segundo contou, ele a pegou pelo pescoço e a jogou no chão. A vítima relatou ainda que, na segunda-feira, dia 21, o rapaz quebrou coisas na casa da avó e mãe dele, e proferiu ofensas à sua honra.

O autor estava com a mão enfaixada e, questionado, respondeu que machucou quebrando um vidro na casa de sua avó. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de violência doméstica, não sendo necessário o uso de algemas.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante e elaborou o boletim de ocorrência de ameaça, injúria e vias de fato. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça.