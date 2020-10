Em fuga, rapaz jogou mais de 100 pedras de crack pelo caminho, mas foi preso

Nesta sexta-feira, dia 2, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal efetuaram a prisão de um rapaz por tráfico de drogas.

Ele levava em seu veículo 151 pedras de crack e, no momento em que percebeu os policiais, empreendeu fuga, jogando parte das drogas pelo caminho.

Ao ser detido, no interior do veículo foram encontradas 16 pedras da droga e pelo local onde jogou as drogas, os policiais e GCMs encontraram mais 135 pedras de crack.

Na residência do rapaz, as equipes localizaram cinco facas de origem duvidosa, dois celulares e R$ 119,00. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico, sendo conduzido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.