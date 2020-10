Vargem chega a 688 casos de Covid-19; sábado tem mutirão de testes

O número de casos diagnosticados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus em Vargem Grande do Sul tem aumentado de maneira preocupante. De segunda-feira, dia 28 de setembro, até a sexta-feira, dia 2 de outubro, foram registrados 46 novos casos.

De acordo com o Boletim Diário divulgado pela prefeitura, na sexta-feira, a cidade chegou a 688 pessoas que já tiveram a doença diagnosticada desde o início da pandemia. Desse total, 536 já estão curadas da Covid-19. No entanto, 13 pessoas seguem internadas, sendo nove pacientes que já tiveram a confirmação do novo coronavírus e outras quatro ainda aguardando o resultado.

Além disso, cinco pessoas estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva pela região. Ao todo, 300 pessoas aguardam resultado de exames e 156 são monitoradas em isolamento social.

Mortes

O número de óbitos também aumentou. Desde a última sexta-feira, dia 25 de setembro, quatro pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Vargem. Assim, o município chega a 14 óbitos, sendo dois homens de 79 anos, um de 83 anos, sendo um homem de 66 anos, dois senhores de 81 anos, um de 64, um de 51 anos, um de 68 anos, um senhor de 94 anos, um de 72 anos e de uma mulher de 69 anos, outra de 85 anos e uma senhora de 91 anos.

Prefeitura realiza novo mutirão de testagem

Neste sábado, dia 3 de outubro, o Departamento Municipal de Saúde realizará mais um mutirão de testagem para a Covid-19 na cidade. O atendimento será das 7h30 às 12h30, nas Unidades de Saúde dos bairros da cidade.

Os testes serão direcionados a pessoas que trabalham em estabelecimentos como papelarias, armarinhos, lojas de 1,99, vestuários, calçados, padarias, sorveterias, restaurantes, bares, lanchonetes, açougues, oficinas mecânicas, bicicletarias e bancos.

Na próxima semana, a prefeitura informou que a Vigilância Sanitária agendará com os proprietários de supermercados a realização do teste no próprio local de trabalho, devido ao grande número de funcionários que trabalham em cada um destes estabelecimentos, evitando assim o deslocamento dessas pessoas.

Testes

Para realização do teste, será necessário a apresentação de um documento de identificação, como CPF ou CNH e não é necessário agendamento.

O teste é realizado através de uma coleta pequena de sangue retirada do dedo e o resultado demora cerca de 10 minutos, podendo ser acompanhado pela pessoa.

O objetivo é detectar pessoas que possam estar assintomáticas, realizar o isolamento e interromper o ciclo de transmissão.

UBSs e senhas:

De acordo com o informado pela prefeitura, os testes terão uma quantidade limitada por Unidade Básica de Saúde (UBS), e por essa razão, haverá distribuição de senhas:

Dr. Natalino Lopes Aliende – Jardim Dolores – 80 senhas

Dr. Arcelino Anadão – Jd. Paulista – 80 senhas

Dr. Valério Seb. Fernandes – Jd. Santo. Expedito – 60 senhas

Dr. Nabil Zarif – N. Sra. Aparecida – 80 senhas

Dr. Edward Gabrioli – Vila Polar – 80 senhas

Dr. Fausto Ferraz – Jd. São José – 60 senhas

Dr. Lauro Corsi – Jd. Iracema – 60 senhas

Dr. Renato Jonas Milan – Centro – 80 senhas

Benedito Martins – Jd. Santa Marta – 60 senhas