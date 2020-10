Adolescente grávida foi ameaçada por companheiro

Os policiais militares cabo Thomaz e soldado Amauri foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica, na sexta-feira, dia 25, no Jardim Novo Mundo.

A equipe chegou ao local quando a vítima já estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com o informado, a vítima estava com cortes no pescoço, nas pernas e no braço.

Quando foi questionada sobre os fatos, informou que mora com o autor e após um desentendimento com seu companheiro, foi ameaçada por ele. Ela informou ainda que as lesões que estavam em seu corpo foram causadas por ela mesma.

Foi feito contato com o autor, o qual informou sua versão dos fatos. A vítima está grávida e foi levada pelo SAMU, sendo atendida e liberada pelo médico plantonista, sendo emitido o laudo cautelar de exame de corpo de delito.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde após tomar ciência dos fatos, a autoridade de plantão lavrou o boletim de ocorrência de violência doméstica, ameaça e auto lesão.

Compareceu na delegacia a mãe da adolescente e acompanhou a menor. A vítima não quis representar contra o autor e as partes foram liberadas após o término da lavratura do boletim.