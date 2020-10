Escondeu droga em área rural e foi pego pela PM

Na quinta-feira, dia 1º, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz por tráfico de drogas. Participaram da ocorrência os PMs cabo Thomaz e soldado Amauri, com apoio do 2º sargento Márcio Henrique, soldado Prado e cabos Ribeiro e Estevam.

Durante o patrulhamento, a equipe recebeu uma ligação via celular do 3° sargento da reserva Jaime Zani, informando que pela área rural da Rua Antônio Pedro Cavalheiro, na Fazenda Flamboyant, avistou um rapaz escondendo algo atrás de um poste em meio ao matagal.

Ele informou ainda que o homem estava utilizando uma motocicleta Honda Cg de cor roxa. Os PMs foram ao encontro do 3º sargento, que apontou onde o rapaz estava abaixado, iniciando uma rápida busca no local, onde foi localizado setenta e sete porções de maconha, todas embaladas separadamente e acondicionadas dentro de um saco de papel.

A equipe realizou um patrulhamento para localizar o homem e o encontrou na Rua Paulo Fogaroli, esquina com a Rua José Domingos dos Santos Neto, local já conhecido como ponto de venda de drogas. Ele estava ao lado da motocicleta citada pelo 3° Sgt PM.

Realizada a abordagem, ele foi submetido a busca pessoal, sendo localizado consigo R$ 20,00, um aparelho celular e a chave da referida motocicleta. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito para ele, que começou a se exaltar. Foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.

Após ser informado de seus direitos constitucionais, ele foi levado até a unidade de saúde local para emissão de laudo cautelar de corpo de delito. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem, onde após tomar ciência dos fatos, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça e foi assistido pelo seu advogado.