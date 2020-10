PM apreendeu adolescente por tráfico de drogas

Na Jardim Dolores, uma adolescente foi apreendida com drogas pelos soldados da Polícia Militar Salomão e Emiliano, na quinta-feira, dia 1º.

Ela já era conhecida nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, e quando avistou a viatura, tentou desviar seu trajeto bruscamente, chamando atenção da equipe.

Foi realizada abordagem e, indagada se estaria na posse de drogas, respondeu que sim, entregando a equipe dois kits contendo vinte e sete porções de maconha embaladas em plásticos e vedadas por aquecimento, três kits contendo quarenta e nove pedras de crack embaladas em plástico branco e vedadas por aquecimento e um celular.

Localizaram também uma chave, que questionada indicou o imóvel onde pertencia a chave, informando ainda que o resto das drogas estaria nesta casa. Ela foi submetida a uma busca minuciosa pela cabo Marcienta e nada mais foi localizado.

Em busca pela casa, foi localizado no quarto onde pernoitava mais seis porções de maconha idênticas às localizadas no momento da abordagem, um prato com resquícios de crack, uma faca, duas tesouras, diversas embalagens plásticas e um cano cilíndrico de arma de Paintball. Indagada, ela assumiu a propriedade das drogas e dos objetos dizendo ainda que realiza a mercancia ilícita há mais de um ano. Diante dos fatos foi dada voz de apreensão pelo crime de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ela foi informada de seus direitos constitucionais, sendo necessário uso de algemas devido ao estado emocional alterado para resguardar sua integridade física, bem como da equipe policial.

Ele foi apresentada no plantão policial em São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de apreensão. Após prestar esclarecimentos, ela foi liberada aos cuidados de sua irmã.