GCM resgata cavalo atolado

No final da manhã do sábado, dia 26, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a um chamado próximo ao açude Brasinha.

De acordo com a GCM, a solicitação dava conta que havia um cavalo atolado às margens do açude. A equipe chegou ao local e conseguiu retirar o animal, que foi solto no pasto próximo ao açude. Atenderam a ocorrência o Sub-inspetor GCM Márcio, os GCMs Agnaldo e Rafael, e no Centro de Comunicações, o GCM Thiago.