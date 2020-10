Ladrões agridem morador ao roubarem sua casa

A equipe da Polícia Militar, composta pelos cabos Ricardo e Marcienta foi acionada via Copom, para atendimento de ocorrência de roubo a residência, na segunda-feira, dia 28, no Jardim São Cristóvão.

Pelo local foi feito contato com a vítima, que informou que durante a madrugada duas pessoas entraram em sua casa entortando a porta da sala. Os autores bateram na vítima, que caiu ao solo e ficou.

De acordo com o informado, os indivíduos levaram uma televisão, da qual a vítima não se recorda a marca e também um celular da marca Semp.

Diante dos fatos, a equipe conduziu a vítima até o posto de Pronto de Pronto Atendimento (PPA) para passar por cuidados médicos. Depois, a vítima foi levada à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência.