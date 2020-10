A Danutta foi

Dos mais de 130 candidatos a vereador nas eleições municipais, apenas a candidata Danutta Rosseto, do Partido Republicanos, esteve presente na audiência pública realizada no dia 28, segunda-feira, na Câmara Municipal para apreciação da Prestação de Contas referentes ao segundo quadrimestre de 2020 e do Orçamento Municipal para 2021. Seu exemplo deveria ser seguido pela maioria dos candidatos que no mínimo, deveria tomar conhecimento do quanto de verba haverá para ser investido no município no ano que vem. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Dos vereadores,participaram Wilsinho (Democratas) e Paulinho (PSB).

Nunca foram

Acredita-se que poucos candidatos a vereador dos mais de 130 que estão buscando os votos dos eleitores vargengrandenses, já puseram os pés no prédio do Legislativo, ou assistiram uma sessão de Câmara sequer. Participar da vida do Legislativo vargengrandense, deveria ser o mínimo que um candidato que aspira assumir uma cadeira na Câmara, tinha de fazer.

Não foi desta vez

Trabalhando desde março na sua pré-candidatura, Claudinei Felipe, o conhecido Jacaré, viu seu sonho de concorrer ao cargo de vereador se desfazer quando tomou ciência que seu nome não constava na lista dos candidatos divulgados pela Justiça Eleitoral. Ele tinha se filiado no Partido Avante, presidido por Nicolau Tabansky e que era da base de apoio ao candidato Rossi. Segundo os dirigentes da campanha de Rossi explicaram a Jacaré, o partido não conseguiu o número suficiente de candidatos, principalmente mulheres e por isso, não indicou ninguém. Jacaré pede desculpas e agradece a todos que estavam trabalhando por sua candidatura.

Trump com Covid-19

As eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorrem no dia 3 de novembro e faltando um mês para os eleitores americanos irem às urnas, o presidente Donald Trump, que é candidato à reeleição, informou em sua conta no Twitter, que ele e sua esposa Melania testaram positivo para Covid-19. O presidente disse ainda que ambos entraram em isolamento social.

Rossi pode ter contraído o corona

No final desta semana, houve muitos comentários nos meios políticos que o ex-prefeito e atual candidato José Carlos Rossi (PSD) teria também contraído a Covid-19. O jornal ligou várias vezes para o telefone do candidato com a finalidade de confirmar a notícia, mas não conseguiu falar com Rossi. Por ser candidato a prefeito, há o interesse público em noticiar o fato, como acontece com todos os políticos que ocupam ou não cargos relevantes junto à administração pública. A lógica é que estas pessoas comuniquem de imediato se foram ou não contaminadas, dando satisfação à sociedade, como é o caso do presidente Bolsonaro, do governador Doria ou até do presidente Trump.