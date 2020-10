Rapaz com facão de corte de cana pulou muros de residências

Na segunda-feira, dia 28, a Polícia Militar foi solicitada à Rua Felipe Moisés Felipe, em bairro Rural, para deter um rapaz que estava pulando os muros das residências.

Participaram da ocorrência os cabos Cipriano e Rodrigo, com apoio dos soldados Teodoro e Prado. No local, os PMs foram informados que havia um homem sem camisa, trajando boné e bermuda na cor preta, que estava pulando o muro de várias residências, de posse de um facão de corte de cana com o cabo embrulhado em papel alumínio.

Ao diligenciar localizaram o indivíduo que, ao avistar a viatura policial, se levantou de onde estava sentado, saindo com o facão pelas ruas do bairro. Foi necessário dialogar com ele, porém o autor estava irredutível em colaborar, vindo a exigir a presença de um advogado para acompanhá-lo, dizendo que só assim entregaria o facão.

Foi feito contato via celular com a sede da OAB local, que localizou o advogado João Carlos Felipe, que foi voluntariamente ao local. Após intensa conversação, o indivíduo largou o facão no chão e se entregou.

Os PMs fizeram a busca pessoal e ele foi algemado para a sua segurança e integridade física das equipes ali presentes. Foi dada voz de prisão ao indivíduo, bem como lhe dito seus direitos constitucionais.

Na Delegacia de Polícia Civil, após ciência dos fatos, o investigador Pedro Paulo deu ciência ao Delegado Dr. Antônio Carlos Pereira, que determinou a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência (TCO) de porte de arma branca, desobediência e ameaça.

Durante a elaboração de boletim de ocorrência, apareceram alguns moradores do bairro alegando que o indivíduo que estava detido havia pulado o muro de suas residências de posse de um facão, o que motivou o investigador a elaborar para os moradores um TCO referente ao ocorrido. Foi apreendido o facão que estava com o autor.