Onda de calor: Vargem pode passar dos 40°

A onda de calor que atinge todo o estado de São Paulo vai elevar a temperatura ainda mais nos próximos dias.

A previsão do o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) é de temperatura mínima acima dos 20 graus em Vargem nos próximos dias e na quarta e quinta-feira, a máxima vai chegar a 41° C.

Nesta terça-feira, dia 6, a máxima prevista é de 40° C. Na quarta-feira, dia 7, a mínima prevista é de 25° e a máxima, 41°. Já na quinta-feira, a temperatura deve variar entre 27° e 41° e na sexta, dia 9, entre a mínima de 20° e a máxima de 36°. Na sexta-feira, dia 9, a previsão aponta pancadas de chuva, mas ainda com calor intenso.

Cuidados

O tempo seco, a baixa umidade relativa do ar e o extremo calor levaram a Defesa Civil do Estado a emitir um alerta à população. Em Vargem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% nesta terça-feira.

A baixa umidade do ar também favorece o aparecimento de problemas oculares e alergias e a desidratação, sendo um sério risco, principalmente para crianças e idosos.

Assim, deve-se aumentar a ingestão de líquidos, frutas e vegetais; manter olhos e vias nasais hidratados, com colírios e soros ou lavando-os; utilizar umidificadores e/ou toalhas úmidas nos cômodos da casa; evitar o uso de ar-condicionado, pois resseca ainda mais o ar; e evitar atividades físicas entre 11h e 17h.