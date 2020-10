Bispo estará presente na novena em louvor à N. Sra. Aparecida

A paróquia de Nossa Senhora Aparecida realizará a anual novena em louvor à padroeira do Brasil. Seguindo os protocolos de restrição, a novena tem início neste sábado, dia 3, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida e segue até o dia 12 de outubro, data em que é celebrado o Dia da Padroeira do Brasil. O bispo diocesano Dom Antônio Emídio Vilar confirmou presença na quinta-feira, dia 8, onde celebrará a novena à noite.

Quem irá ministrar a celebração do primeiro dia da novena, neste sábado, dia 3, é o padre Antônio, às 7h e 19h. No domingo, dia 4, o padre Gilberto irá conduzir a cerimônia às 7h e 18h.

Na segunda-feira, dia 5, padre Antônio irá ministrar a missa e novena às 7h, e padre André, às 19h30. No quarto dia da novena, na terça-feira, dia 6, o padre Gilberto conduzirá a celebração às 7h e o padre José Carlos às 19h30. Na quarta-feira, dia 7, o padre Antônio irá ministrar a cerimônia às 7h, e padre Paulo, às 19h30.

O Bispo Diocesano Dom Antônio Emídio Vilar estará presente na paróquia à noite de quinta-feira, dia 8 e irá celebrar às 19h30 a missa da novena. Na parte da manhã da quinta, quem conduzirá a novena às 7h é o padre Gilberto.

O sétimo dia da novena, sexta-feira, dia 9, será conduzido pelo padre Antônio, às 7h, e padre Denis, às 19h30. No sábado, dia 10, o padre Gilberto irá ministrar a novena às 7h e às 19h. No domingo, dia 11, último dia da novena, haverá Missa de Santa Filomena. Quem conduzirá a celebração às 7h e 18h é o padre Antônio.

A Festa de Nossa Senhora Aparecida será na segunda-feira, dia 12. Na data, haverá missa às 5h, às 8h, às 10h30, às 14h, às 17h e às 19h30.

As missas da novena serão transmitidas pelas redes sociais e em todos os dias durante a celebração, haverá Consagração às 15h e oração da noite às 22h, pelo Facebook da paróquia. Os interessados em participar da novena e missas do dia 12, devem ligar para reservar o lugar, pelo número (19) 3641-7256.

D. Antônio Emídio Vilar participará no dia 8. Foto: Divulgação