Guardar a data em que ganhou de presente ou achou na rua seu cãozinho de estimação, é uma prova de amor, carinho e gratidão. A coluna Momento Pet tem despertado a atenção dos leitores da Gazeta de Vargem Grande e conta a história envolvendo os animais e seus donos.

O jovem Pedro H. Machado sabe bem a data em que pela primeira vez, tomou contato com seu cachorro de nome Thor Francisco, um pinscher, que está com ele há quase quatro anos, e Pedro se recorda bem do dia 28 de outubro, quando pela primeira vez conheceu seu cãozinho.

Destes anos todos de convivência, a melhor lembrança de Pedro para com o animalzinho, é o carinho com que é recebido sempre que chega em sua casa. Com acontece muito nos dias de hoje, principalmente com algumas raças especiais de cães, ele viu um anúncio no Facebook sobre a venda do cão que gostaria de possuir, entrou em contato com o criador e comprou o animal que está com ele desde então.

A pinscher é uma raça canina de pequeno porte, oriunda da Alemanha e possui duas variedades de cores, ambas sem marcas brancas, segundo consta na Wikipédia. A expectativa de vida do animal é de 15 anos e ele se apresenta nas cores Vermelho-cervo, Marrom-avermelhado, Preto e Ferrugem, Chocolate e castanho, Preto e canela, Vermelho. Sua altura para os machos é de 25/30cm e para as fêmeas, 25/28cm. São cães considerados astutos, enérgicos, responsáveis, extrovertidos e amigáveis, pesando os machos entre 4 a 5 kg e fêmeas, entre 3 a 5 kg.

Segundo Pedro, os cuidados com seu pequeno Thor requer que ele seja sempre levado ao veterinário, principalmente quando aparece alguma doença mais complicada, além de cuidar da alimentação e vacinação. “Como é uma raça pequena e agitada, não podemos deixa-lo subir em móveis altos que podem causar acidentes e machuca-lo”, explicou Pedro. Mas para ele, a principal atitude de quem tem um animal de estimação, é ter sempre muito amor para poder retribuir tudo que um cão como Thor Francisco proporciona.