Sábado é o último dia para doação de brinquedos à Associação Lucas Tapi para a Campanha do Dia das Crianças

Termina no próximo sábado, dia 10 de outubro, a arrecadação de brinquedos que a Associação de Apoio a Pessoa com Câncer Lucas Tapi está realizando na cidade visando uma ação solidária do Dia das Crianças, que destinará os brinquedos a meninos e meninas que estão em tratamento contra o câncer. A pessoa que quiser contribuir, deve atentar para o fato que os brinquedos precisam ser novos.

Os brinquedos podem ser doados no Bazar Projeto dos Sonhos Lucas Tapi, que fica à rua Quinzinho Otávio, 130. Quem preferir, também pode fazer a doação em dinheiro. Maiores informações sobre a presente campanha, as pessoas podem obter através do fone (19) 99938-0209. Os organizadores pedem ainda que se evitem bichos de pelúcia, pois algumas crianças podem ter alergia.

A entidade surgiu para realizar o sonho de Lucas, filho de Ana Paula e Antônio Tapi, que morreu em 2013, devido a uma leucemia. Lucas fazia tratamento no Hospital Boldrini, em Campinas, e seu pedido antes de seu falecimento, foi para que seus pais fizessem a festa de Natal para as crianças do hospital, pedido o qual seus pais atenderam e até hoje se dedicam para levar alegria e ajuda às crianças que lá fazem tratamento.

A iniciativa foi crescendo e recentemente a entidade recebeu da Câmara Municipal o reconhecimento de utilidade pública.