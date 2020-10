Recém-nascida engasgada foi salva por equipe da PM

Uma bebê recém-nascida engasgou com o leite materno, na noite de quinta-feira, dia 8, no Residencial Verona, e foi resgatada pelos PMs cabo Querino e soldado Silas.

A equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência e, no local, os pais da criança estavam com ela no colo. O bebê estava com dificuldade para respirar, quase desfalecido.

Os PMs pegaram a criança no colo e realizaram a manobra de heimlich. Após, a recém-nascida voltou a respirar e sua coloração voltou ao normal.

Diante dos fatos, o bebê, junto com os pais, foram encaminhados ao Hospital de Caridade, onde passou por atendimento médico. Após examinar a recém-nascida, o médico constatou que a neném estava fora de perigo, liberando-a aos pais.