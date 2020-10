Documentário sobre Nossa Senhora Aparecida terá estreia na segunda-feira, dia 12

A estreia do documentário ‘Uma história de fé em Vargem Grande’ acontecerá nesta segunda-feira, dia 12. O produto será postado às 13h.

O idealizador do projeto, Lucas Buzato, informou que a estreia não será em formato de live, e sim uma postagem simultânea na página do Facebook da Via Crucis e no canal do Youtube, que estreará com o documentário.

A produção, conforme informou, é sobre a devoção de um povo à Padroeira do Brasil e conta com depoimentos, músicas e uma história em meio à pandemia.

Lucas pontuou que o projeto comemora o feito de sete mil peregrinos na cidade e informou que para a segunda-feira, dia 12, a Comissão de Construção da Via Crucis está realizando a manutenção do monumento aos 300 anos de Aparecida, como troca das bandeiras, limpeza e colocação de flores pelo local.

No entanto, justamente devido à pandemia da Covid-19, as recomendações são para evitar a realização de caminhadas em grupos e, caso haja visita ao monumento, não realizem refeições lá para evitar acúmulo de lixo.