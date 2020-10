Paróquia fará novena a São João Paulo II a partir de terça, dia 13

A novena em louvor a São João Paulo II, realizada pela igreja Santa Luzia, tem início na terça-feira, dia 13, e marca o centenário de nascimento do Papa que ficou à frente da Igreja Católica em todo mundo de 1978 a 2005. A celebração segue até o dia 22 de outubro.

Na abertura da novena, o tema da celebração será o ‘Amor’, às 19h30. Na quarta, dia 14, às 19h30, a novena abordará sobre a ‘Verdade’.

No terceiro dia, quinta, dia 15, irão falar sobre ‘A Pessoa’, às 19h30. Com o tema ‘A Família’, a celebração segue na sexta, dia 16.

No sábado, dia 17, às 19h30, a novena abordará o tema ‘A Juventude’. Já no domingo, dia 18, às 19h, falarão sobre ‘O Pecado’.

Na segunda, dia 19, o tema abordado será ‘Misericórdia’, às 19h30. No dia 20, terça, às 19h30, falarão sobre ‘Maria’.

No nono dia da novena, quarta, dia 21, o tema da celebração será ‘A Eucaristia’ e na quinta, dia 22, às 19h30, haverá missa solene em louvor a São João Paulo II. Para participar da novena, é necessário que os interessados realizem agendamento pelo número (19) 3641-6070.