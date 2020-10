Associação Setembro oferece mamografias gratuitas

A Campanha Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Neste ano, o mote da iniciativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e do Ministério da Saúde, lançado nesta semana é “Cuidado com as mamas, carinho com seu corpo” e reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino, de acordo com dados do Inca. Mas se detectado precocemente, a chance de cura é muito grande.

Nesse sentido, a Associação Setembro vai desenvolver mais uma vez a sua ação junto às mulheres vargengrandenses, oferecendo, em parceria com a Diagcenter, mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico. Serão 100 exames destinados a mulheres com mais de 40 anos e com renda de até R$ 1.300,00.

Thaisa Pavan, da Associação Setembro, destacou que no ano passado a iniciativa atendeu 115 mulheres e teve um resultado bastante positivo. “Foi excelente, conseguimos preencher todas as vagas disponíveis e atender muitas mulheres que estavam realmente precisando do exame. Além de promover fácil acesso ao exame, sem necessidade de pedido médico, em campanhas como essa conseguimos nos conectar ainda mais com a população, entendendo suas reais necessidades e aprimorar ações que promovam seu bem estar, contribuindo para uma cidade mais justa e mais desenvolvida”, afirmou.

De acordo com Thaisa, além de trabalhar para apoiar e amparar as entidades de Vargem Grande do Sul, a Associação Setembro também promove ações em prol da sociedade, contribuindo para uma cidade mais justa e mais desenvolvida. “Engajada na Campanha do Outubro Rosa, movimento para estimular a participação da população no controle do câncer de mama, compartilhando informações e promovendo conscientização sobre a doença, a Associação Setembro quer proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico para a redução da mortalidade”, destacou.

“O câncer de mama tem cura em 95% dos casos quando detectado previamente e por isso, assim como em 2019, vamos disponibilizar mamografias gratuitas para a população. Atenção as vagas são limitadas”, lembrou Thaísa.

Para participar

Podem realizar o exame mulheres com mais de 40 anos com renda individual de até R$ 1.300,00 que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses. Os agendamentos devem ser feitos até dia 16, na sede da Associação Setembro, à Rua Francisco Ribeiro Carril, 454, Centro. É necessário levar documento com foto e o holerite ou carteira de trabalho. Para mulheres mais jovens é imprescindível levar o pedido médico da rede pública.

Atendimentos

Os exames serão feitos com hora marcada, entre os dias 19 e 23 de outubro. Os agendamentos serão feitos na sede da Associação Setembro e as vagas serão preenchidas conforme procura. Em 2019, os exames eram feitos em um caminhão adaptado e neste ano, as mamografias serão feitas na Diagcenter, à Rua Cap. Belarmino Rodrigues Peres, 136.

Com o laudo em mãos, se houver alguma observação as mulheres devem procurar seu posto de saúde de referência ou seu médico.

Fique alerta

Os principais sinais e sintomas do câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas.

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos agentes estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como: envelhecimento (quanto mais idade, maior o risco de ter a doença), fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher (idade da primeira menstruação, ter tido ou não filhos, ter ou não amamentado, idade em que entrou na menopausa), histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.