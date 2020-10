Fonte luminosa da Praça Matriz de Divinolândia foi revitalizada

A fonte luminosa voltou a enfeitar a Praça Dr. Alcindo Cardoso de Paiva (Matriz), no centro de Divinolândia. Resgatando as tradições históricas, a obra de revitalização foi o primeiro projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), e realizado com verba recebida por meio do convênio do MIT – Município de Interesse Turístico.

Foi realizada nova instalação elétrica, hidráulica, bombas, iluminação, novo revestimento, nova impermeabilização, pintura e outros serviços. Toda a parte elétrica e hidráulica foi substituída por sistemas mais modernos e implantado conjuntos de jatos ornamentais e projetores subaquáticos de Led com troca de cores automáticas e painel de controle eletrônico. E em breve, será implantado o sistema de som.

“Neste primeiro momento não haverá uma inauguração formal devido a pandemia do coronavírus e o período eleitoral. Mas a fonte luminosa funcionará todos os dias durante o horário de almoço e a noite para que a população possa contemplar”, destacou o prefeito Dr. Naief. “Lembrando que se você for a Praça, utilize máscara e mantenha o distanciamento social. É muito importante tomar todos os cuidados para que não disseminemos o Covid-19”.

Para a presidente em exercício do Comtur, Ana Paula Silva Pereira, o resgate da fonte é um passo promissor. “A Praça Dr. Alcindo Cardoso de Paiva (Matriz) é o coração de Divinolândia e a fonte luminosa era o principal ponto de encontro da população antigamente. Com a obra de revitalização, queremos trazer novamente aquelas lembranças dos passeios na Praça e os momentos de lazer na fonte, além de futuramente atrair novos turistas à nossa cidade”, destacou. “O que plantamos nas nossas reuniões estamos vendo tornar-se realidade”, finalizou.