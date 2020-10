Logo após limpeza da prefeitura, voltaram a jogar lixo ao lado do Brasinha, no Jardim Cristina

Um morador do Jardim Cristina fez uma queixa sobre o acúmulo de lixo no entorno do açude do Brasinha, entre os bairros Jardim Cristina 2 e Jardim do Lago 1, à Gazeta de Vargem Grande, no dia 1º.

O vargengrandense, que preferiu não ser identificado, informou que a prefeitura limpou o local nos dias 28 e 29 de setembro e dois dias depois, no dia 1º, já havia pessoas jogando lixo no local.

Na terça-feira, dia 6, ele informou que a área já estava ainda mais suja que na semana anterior, uma vez que jogaram mais lixo. Porém, disse que não conseguiu fazer denúncia na prefeitura por não ter conseguido pegar a placa do veículo de quem emporcalhou o local.

De acordo com o morador, antes dessa limpeza, o lugar estava bem sujo, sendo que a prefeitura já havia limpado há cerca de oito meses atrás. Na quarta, dia 7, os bueiros desse ponto do bairro estavam abertos ou bloqueados pelo mato e lixo.

A Gazeta contatou a prefeitura questionando se eles tinham conhecimento desse problema e o que seria feito. A prefeitura informou que, de acordo com o responsável pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR), é realizado a limpeza no local periodicamente, mas infelizmente falta conscientização da população, pois mesmo o local estando limpo algumas pessoas insistem em voltar e jogar lixo.

Para aplicação de multa, segundo a prefeitura, é necessário que o indivíduo seja pego em flagrante, mas geralmente o lixo é jogado em horários que não há ninguém no local. A prefeitura pontuou que assim que possível, nova limpeza será realizada na área.