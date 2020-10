Falecimentos

Faleceu Diego Antero da Silva, aos 29 anos, no dia 4 de outubro. Deixa a esposa Letícia Cristina, os filhos Arthur de 6 anos, Lara de 1 ano e 3 meses e Bernardo (falecido). Deixou também os pais Tânia e João; as irmãs Adrielle e Aline, o cunhado Décio, a sobrinha Emily e a avó Maria do Rosário. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dirce Ivone Costa Cardoso, aos 86 anos, no dia 5 de outubro. Viúva de José Benedito Cardoso. Deixa o filho Israel e a nora Rosemeire. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Francisca Ribeiro da Cunha, aos 96 anos de idade, no dia 6 de outubro. Viúva de João Vítor da Cunha, deixou os filhos José Roberto e Celso Luís, as noras Isolete e Luzia, os netos José Roberto Jr. e Celso Luís Jr. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos Bernardes, aos 69 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixa a esposa Rita de Cássia Frigini Marini Bernardes; os filhos Eveline, Carlos Augusto e Izabela; a nora Simone; os genros Varlindo e Adriano e o neto Arthur. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria de Fátima Anadão de Carvalho, aos 56 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixa o marido Roberto Moraes de Carvalho; a filha Vanessa, o genro Alexandre e a neta Larissa. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Valdomiro Gomes Guerra, aos 82 anos de idade, no dia 7 de outubro. Viúva de José Correia Filho, deixa os filhos Elisabete, Laércio, Vilson, Dilson, Maria Nice e Lenice; os genros Natal e Rinaldo; as noras Célia, Natalina e Simone. Deixou ainda os netos Adriana, Andréia, Ariane, Paula, Cristiane, Débora, Jéssica, Daiane, Dener, Josiane, Thalia, Daiara, Ágata, Wesley e Emmily. Também deixou os bisnetos Luan, Isadora, Thales, Davi, Helena, Letícia, Laila, Sofia e Henry e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 7 no Cemitério da Saudade.

Faleceu Moracil Lourenço Barbosa, aos 58 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixa a esposa Márcia Helena Fernandes Barbosa; os filhos Carlos Henrique e Aline; o genro Reinaldo; a nora Adriele e os netos Kauã, Enzo e Heitor. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Virgulina da Silva Souza, aos 85 anos de idade, no dia 8 de outubro. Viúva de Benedito Mariano de Souza; deixou os filhos Paulo Sérgio, Antônia, Vilson, Cícero e Miriam; o genro Donizete; as noras Celina e Helena. Deixou ainda os netos Bruna Fernanda, Alex, Daiana, Cléber, Fernando, Raquel, Elisa, Carolina, Suelen e João; os bisnetos Gustavo, Amanda, Vítor, Alisson, Talita, Mateus, Sara e Lucas. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Paulo Souza, aos 63 anos de idade, no dia 8 de outubro. Solteiro, deixou os filhos Bruna e Adonis; o genro Diemerson e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Aos 104 anos de idade, faleceu nesta quarta-feira, dia 7, Benedita Rodrigues, a querida Didi, que por mais de 50 anos viveu na Sociedade Humanitária. Nascida em 31 de dezembro de 1915, Didi ganhou uma festa especial quando fez 103 anos. Embora fosse deficiente auditiva, Didi era muito alegre e extrovertida, sendo muito querida por todos os residentes, pela diretoria, irmãs e equipe da Sociedade Humanitária. Seu sepultamento aconteceu no dia7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osmarina Amélia de Almeida, aos 73 anos de idade no dia 4 de outubro. Viúva de Orivaldo Rubens de Carvalho; deixou os filhos Aparecido, Conceição, Sandra, Joana Darc, Hilton e Margarete; as noras Damares e Carolina. Deixou os netos Iago, Isadora, Lucas, Pedro, Isabela, Bruno, Bruna, Hiltinho, César, Júlio, Caio e Maiara. Deixou também os bisnetos Esther, Emanuel, Elena, Elias, Luís Antônio, João Fábio, Pedro Henrique, Rebeca, Lucas e Yuri. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orzélio Cândido Donato, aos 64 anos, no dia 4 de outubro. Deixa a esposa Henriqueta de Andrade Donato e os filhos Marcelo, Simone, Márcio, Giovana e Marco Antônio; os genros Ricardo e Renato; as noras Sarah e Vitória e as netas Yasmin, Maria Júlia e Helena. Seu sepultamento aconteceu no dia 5 de outubro no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Severino Laurentino Ferreira – conhecido por Baiano, aos 85 anos, no dia 6 de outubro. Viúvo de Ernestina Pereira Ferreira, deixa os filhos Lucilene e Adriano; a nora Cláudia; os netos Juliana, Aline, Rafael e Marina; os bisnetos Maria Júlia e Kauan. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o empresário Sebastião Mareca, proprietário do Posto Avenida, aos 65 anos de idade, no dia 3 de outubro. Deixou os filhos Ewerton e Michelle; o genro Marcelo; a nora Andréa; os netos Guilherme, Marcelo Eduardo e Emily. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Teresa de Oliveira Lima, aos 84 anos de idade, no dia 5 de outubro. Deixa o marido José Francisco de Lima; os filhos Márcio Francisco e José Francisco; as noras Maria Helena e Laudelici; deixou os netos Bárbara Jamile, Welington, Andréa, Anderson, Cristiano, Alexandre, Adriano e Jussara. Deixou ainda os bisnetos Samara, Samira, Leandro, Alessandra, Tainá e Ana Clara. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geraldo Cândido da Silva, aos 75 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixa a esposa Maria Alice da Silva; os filhos Adriana, Edson e Joseane; os genros Gláucio e Moisés e os netos Eliseu, Raquel, Tiago, Mariana, Michael e Maria Alícia. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Francisco Vítor Teixeira, aos 73 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixa a esposa Analice de Oliveira Teixeira; o filho Marcelo; a nora Juliana e o neto Gabriel. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Visconde Neto, aos 77 anos de idade, no dia 8 de outubro. Viúvo de Aparecida Maria Scacabarozi Visconde, deixou os filhos José Maurício, Ana Lúcia e Maria Beatriz, os genros Luís Cláudio e Gilson; a nora Silvana e os netos Rodrigo, Carolina, Mariana e Murilo. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério da Saudade.