Polícia Civil desmonta escritório que deu golpe de R$ 2 milhões em São Sebastião da Grama

A Polícia Civil de Aguaí, em parceria com as equipes da capital paulista, desmontaram, nesta quarta-feira, dia 7, um escritório suspeito de aplicar golpes milionários em empresários de várias cidades do estado de São Paulo. As informações são do G1.

A investigação, que teve início em janeiro, começou após uma empresa do ramo de laticínios de São Sebastião da Grama ser extorquido em, aproximadamente, R$ 2 milhões.

De acordo com o delegado Jorge Mazzi em reportagem publicada no portal G1, responsável pela operação, a Polícia Civil foi procurada no início do ano pelo empresário para relatar que os golpistas se passaram por funcionários do Fórum e conseguiram várias informações sobre a empresa após a solicitação de dados para a contratação de um espaço publicitário.

Com as informações, os suspeitos passaram a cobrar taxas abusivas da empresa e ameaçar com processos na Justiça caso elas não fossem pagas. Segundo o delegado, a extorsão durou cerca de seis meses e causou o prejuízo milionário.

Mazzi contou que pelo menos 21 golpes foram aplicados só no estado de São Paulo desde o início do ano pela suposta quadrilha.

“Fizemos vários trabalhos incessantes com pesquisa, quebras de dados e os mais sofisticados meios de investigação e hoje deflagramos o escritório onde encontramos diversas pessoas possivelmente praticando esse golpe”, disse o delegado.

Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil desmantelou o escritório em estilo de “call center”, localizado na Avenida da Oratória, em São Paulo. Dois homens suspeitos de participarem do esquema foram presos e dois ainda são procurados.

Fotos: Polícia Civil de Aguaí/Divulgação