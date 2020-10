Dr. Everton inaugura novo escritório em São João da Boa Vista

Informe Publicitário:

O advogado Everton Geremias Mançano, que desde 2004, atende seus clientes em Vargem Grande do Sul na área trabalhista e previdenciária, inaugurou um novo escritório em São João da Boa Vista nesta semana, em imóvel próprio, com comodidade e conforto para receber seus amigos e clientes.

Everton começou sua atuação em 2004, trabalhando com o renomado advogado trabalhista Dr. José Hamilton Borges, que foi servidor federal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e aposentou-se como diretor da Vara de Trabalho de São João da Boa Vista.

Em São João, o escritório está localizado na rua Prudente de Moraes, nº 325, no Centro. O telefone é o 3631-6510. Dr. Everton também atende em Casa Branca, na área de direito previdenciário. Em Vargem Grande do Sul, seu escritório fica à Avenida Walter Tatoni, nº 536, o telefone é o 3641-4138.

