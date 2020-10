A coluna Momento Pet desta semana, traz o relato dos irmãos Marina e Bruno Gambaroto Garcia, que ficaram ainda mais felizes com a chegada da sua cachorrinha, a basset Ladi Tefi, há três anos:

“A Lady Tefi chegou em nossas vidas no dia 22 de julho de 2017. Seu nome foi escolhido por mim, Marina e meu irmão Bruno”, disse Marina.

“Ela era um filhote muito arteiro e sapeca, mordia tudo que via pela frente: sapato, pé de mesa, sofá, etc. Hoje ela já não faz mais isso. É nossa grande companheira”, afirmaram os irmãos.

“Gostamos muito de brincar com ela. A Tefi gosta de ficar no jardim da nossa casa, vendo o movimento e protegendo a nossa casa. Amamos a nossa cachorrinha Lady Tefi”, disseram Marina e Bruno.