Aves mantidas em cativeiro em Vargem foram resgatadas

Após denúncia sobre aves silvestres mantidas em cativeiro na Vila Polar, em Vargem Grande do Sul, a uma equipe da Polícia Militar Ambiental resgatou os pássaros, na terça-feira, dia 6.

No local, foram encontrados quatro pássaros trinca-ferro verdadeiros mantidos em cativeiro, sem licença do órgão ambiental competente, o que configura a irregularidade.

Foi lavrado o Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 2 mil ao infrator na modalidade de multa simples e as providências penais foram adotadas.