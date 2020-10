PM Ambiental realizou Operação Francisco de Assis

Mais de mil policiais militares ambientais do Estado de São Paulo participaram da Operação Francisco de Assis. A Operação aconteceu na quinta-feira, dia 8, e na sexta-feira, dia 9.

Foi empregado um total de 380 viaturas, entre terrestres e náuticas, dos Batalhões de Polícia Ambiental. A operação batizada de Francisco de Assis presta homenagem ao Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como Francisco de Assis, um dos primeiros e mais importantes defensores dos animais e do meio ambiente.

De acordo com a reportagem do Repórter Naressi, o principal foco da operação foi a proteção à fauna silvestre, em especial o combate ao tráfico, comércio e cativeiro ilegal, atividades responsáveis pela terceira maior movimentação de dinheiro ilícito no mundo.

Os 1º. 2º e 3º Pelotões, da 7ª Cia. do 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental colocou todo efetivo com nove viaturas terrestres e uma embarcação náutica. Tendo à frente os 1º Tenentes PMs Ivo de Moraes e Daniel Jatobá.