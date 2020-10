Vargengrandense morre após se afogar em represa de São José

Um homem de Vargem Grande do Sul morreu após se afogar na Represa Rio do Peixe, em São José do Rio Pardo, no domingo, dia 4. Morador da Cohab III, Diego Antero da Silva tinha 29 anos, era casado e deixa dois filhos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da PM de São José foi solicitada via Copom para atender o afogamento. No entanto, quando os PMs chegaram, se depararam com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) bem como, a viatura policial de Divinolândia saindo sentido Divinolândia.

Foi feito contato com populares que informaram que conseguiram socorrer a vítima ainda com vida. A equipe deslocou até o Pronto Socorro, onde fizeram contato com a esposa da vítima, que informou que estavam na represa com alguns amigos, quando a vítima foi nadar.

Ela relatou que depois de algum tempo, foi informada que ele havia se afogado. Foi feito contato com o médico plantonista, que infelizmente constatou a morte de Diego. A ocorrência foi apresentada pela delegacia de São José do Rio Pardo.