Reforma e pintura

Os vereadores aprovaram na sessão de segunda-feira, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 322 mil para a reforma da Praça da EMEB Mário Beni, localizada nas proximidades do Jd. Dolores, onde será feita a calçada do entorno da escola, estacionamento descoberto com fechamento em alambrado. Também aprovaram outro crédito adicional no valor de R$ 163 mil para a contratação de empresa especializada que vai executar a pintura da EMEB Nair Bolonha.

Quer saber

Através de requerimento aprovado pelos vereadores municipais na última sessão realizada segunda-feira, o vereador Cabo Laércio (Cidadania) solicitou informações ao chefe do Executivo sobre a demora quanto a pacientes por consulta com psicólogo e psiquiatra. Ele quer saber quantas pessoas estão na fila de espera, quantas são atendidas por dia e quantos profissionais destas áreas estão atendendo no SASP.

“Buscamos com esse requerimento, entender o problema e, em conjunto, buscar medidas para garantir o bem estar físico, mental e social da população de uma forma mais rápida e com eficiência”, grafou o vereador no seu requerimento.

Desdobro de lotes

Já o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) através de requerimento solicita ao prefeito a possibilidade de buscar uma solução legal, inclusive com o envio de projeto de lei à Câmara, visando o desdobro de terrenos do Jd. Ferri para os moradores que construíram duas casas no mesmo terreno.

Faltou fiscalizar

Os terrenos no bairro têm 250m2, sendo a frente com 10m e a lei não permite que fossem construídas duas casas no mesmo terreno. Porém, como a prefeitura não fiscalizou a construção destas residências, conforme afirma o vereador, a situação hoje é de discórdia entre os proprietários quanto ao pagamento do IPTU, taxas de água e esgoto, uma vez que no setor tributário, a conta vai para quem o terreno está no nome.

Começou mal

Mesmo com o prefeito Amarildo fazendo um apelo para que as pessoas não repetissem os erros do feriado prolongado da Independência, quando os casos de Covid-19 estouraram em Vargem, o feriadão do dia 12 de outubro não começou nada bem. Em uma voltinha pela cidade, a reportagem da Gazeta flagrou aglomerações de pessoas sem máscaras em bares. Se os efeitos se repetirem como em 7 de Setembro, nos próximos dias a cidade poderá contabilizar mais um aumento drástico de casos e óbitos em decorrência da Covid.

Multas contra o desperdício de água

De acordo com o superintendente do SAE, Klabin Dei Romero, com relação à fiscalização contra o desperdício de água na cidade, até o momento foram fiscalizados 22 imóveis, através de denúncias recebidas. A equipe do SAE foi até o local e no primeiro momento foi realizada a orientação e conscientização dos proprietários, e que no caso de reincidência os mesmos serão multados.

Propaganda no rádio

Teve início nesta sexta-feira, dia 9, as propagandas políticas dos candidatos a vereador e prefeito de Vargem na rádio local. Os ouvintes poderão ficar sabendo o que pensam e o que pretendem fazer os futuros dirigentes do município até o dia 12 de novembro, depois de ouvir e analisar, os eleitores poderão votar mais conscientes no dia 15.