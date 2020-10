Covid-19 também ceifou a vida de Anderson de Oliveira, o Tuca, um dos principais colaboradores de Beto

A pandemia do Coronavírus também contaminou funcionários que trabalhavam no escritório da Fazenda Campo Vitória de propriedade da família de Carlos Alberto de Oliveira Filho, o Betão, além de vários membros da sua própria família.

Um dos que contraiu a doença, foi Anderson Claiton de Oliveira, o conhecido Tuca, que também faleceu poucas horas antes de Betão, após travar uma longa luta contra a Covid-19. Tuca trabalhou durante 37 anos com Beto e era considerado um dos seus braços direito na condução dos negócios, cabendo a ele fazer acertos, compras e também outros procedimentos administrativos.

Gozava de grande confiança do empresário e pela sua dedicação e parceria, era considerado um verdadeiro membro da família, segundo relatou ao jornal a filha de Beto, Simone de Oliveira.

O falecimento de Tuca também gerou consternação a todos que tinham relacionamento com Betão, pois muitas das tratativas de negócios que aconteciam entre os parceiros do Grupo Santa Vitória, passavam pelas mãos de Tuca, que com sua responsabilidade e maneira de tratar a todos, conquistou amigos tanto do lado dos produtores rurais, como também das muitas pessoas envolvidas com as ações que o Grupo desenvolvia em Vargem e região.