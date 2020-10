Falecimentos ocorridos nesta semana em Vargem Grande

Faleceu Anita Gonçalves Fabiano, anos 81 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixou o marido José Francisco Fabiano; os filhos Francisco, Lúcia, Vitória e Sílvio; o genro Davi; as noras Regina e Marilza; os netos Milene, Leandro, Elias, Rafael, Wilian, Jaqueline, Giovana, Mariana, Maiara, Carla, Marcela, Marília, Camila, João Vitor e Jhonatas Gabriel. Deixou também os bisnetos Ana Laura, Mateus, Maria Luiza, Gabriel, Mateus, Ana Alice, Miguel, Heloísa, Helena, Helô, Thaylan e Maitê. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a professora Aparecida Nones Siqueira, aos 74 anos de idade, no dia 11 de outubro. Viúva de Antônio Siqueira; deixou os filhos Beatriz, Cristina e Paulo; os genros Antônio e Mário; a nora Erika; os netos Marcella, André, Pedro Henrique, Maria Júlia e Antônio Miguel. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Eduardo Mulato, aos 66 anos, no dia 13 de outubro. Viúvo de Lúcia de Fátima Carvalho Mulato; deixou os filhos Luís, Lucilene e Lucas; a nora Joice Roberta, o genro Luís; os netos David Lucas, Gabrielli, Laysla e Lucimara. Seu sepultamento aconteceu no dia 14, no cemitério da Saudade.

Faleceu o empresário do agronegócio Carlos Alberto de Oliveira Filho, o conhecido Beto Oliveira, aos 68 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixa os pais Francisca e Carlos Alberto de Oliveira; a esposa Sueli Aparecida de Oliveira; os filhos Simone, Laura, Betinho e Fernando; genros e noras e os netos Sérgio, Sophia, Benjamin, Lavínia, Francisco, João Pedro e Carlos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Apparecida Jesuella Silvestre Corali, aos 86 anos de idade, no dia 11 de outubro. Viúva de Pedro Corali, deixou os filhos Cláudio, Sérgio, Eliana, Lúcia, Eliane e Suzi; a nora Vera e os genros Antônio, Claudemir e José Luís. Deixou os netos Josiane, Salomão, Querem, Diego, Aline, Jéssica, José Luís, Stefani, Pedro e Ana Elisa; os bisnetos José Carlos, Bárbara, Olívia, Lavínia, Davi, Daniel, Henzzo, Henrique, Helena, Isis e o bisneto Levi que deverá chegar em breve. Deixou ainda a tataraneta Louise. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no cemitério da Saudade.

Faleceu Hercília da Silva Paulino, aos 79 anos de idade, no dia 11 de outubro. Viúva de Aparecido Paulino; deixou as filhas Aparecida e Ângela, os genros Vanderlei e Davi; a nora Márcia; os netos Francislei, Camila, Jéssica, Carlos Roberto, Marcelo, Danilo e César; os bisnetos Maria Eduarda, Iago, Breno, Yasmin, Maria Fernanda, Arthur, Isabela, Sofia e Olivia. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no cemitério Parque das Acácias

Reinaldo Alves Pereira, faleceu aos 56 anos de idade, no dia 9 de outubro. Deixa o pai Jorge Alves Pereira, os irmãos Rita, Rosemeire, Regiane e Ronaldo; cunhados; cunhada; os filhos Marcelo e Michele; nora; genro e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jandyra Antônia Scaccabarozzi Garcia, aos 83 anos de idade, no dia 15 de outubro. Uma das mais antigas comerciantes de Vargem Grande do Sul, foi proprietária durante muitos anos de uma das principais lojas de tecidos da cidade – O Kilão dos Tecidos, localizado em frente a Escola Benjamin Bastos. Era viúva de João Garcia Garrido; deixou os filhos Francisco, Micaela, Paulo e Cristina; as noras Sirlei e Vera; o genro Celso Luís Ribeiro; os netos Bruno, Dênis, Marcela, Laura, Bruna e João Paulo; e os bisnetos Rafael, Bento, Bruno, Marina, Olivia e Benício. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marta Aparecida de Souza, aos 45 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixa a mãe Andrelina do Nascimento; os irmãos Jussara, Mara e Marcelo; o marido Salatiel dos Santos Silva – conhecido por Japão; os filhos Vanessa, Vinícius, Verônica, Giovana, Miguel, Eduardo, Ana Vitória, Arthur e João Marcelo; os genros Michel, Adriano e Juliar; as noras Beatriz e Tainara. Deixou ainda os netos Diogo, Lucas, Evelyn, Ana Clara, Otávio, Felipe, Davi, Adriano, João, Uriel, Juzin, Emanuely e Valentina. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Benedito Simão, aos 77 anos de idade, no dia 10 de outubro. Deixou os filhos Liliane, Miriane, Reginaldo, os genros Lucas e Luís; os netos Rafael, Maria Eduarda, Willian, Carolaine, Lívia, Laine, Miguel, Jhonathan e Laís. Deixa ainda uma bisnetinha que deverá chegar no próximo ano. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Miguel Avelino, aos 65 anos de idade, no dia 15 de outubro. Deixa a esposa Virgínia Araújo da Silva Avelino; os filhos Fábio e Fabiana; a nora Lucinéia; o genro Jonas; os netos Jeferson, Jéssica, Samara, Samuel, Tainá, Carlos Henrique e Tainará; além dos bisnetos José e Agatha. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonildo Oliva Sanches, aos 86 anos, no dia 10 de outubro.

Deixou a esposa Genny Ronchi Sanches; os filhos Sônia, Sebastião, Sérgio, Sirlene, Celso, Sandro; as noras Elisabete, Ana Cláudia, Beatriz e Luci; os genros José Carlos e Moisés; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no cemitério da Saudade.

Faleceu Olga Gomes da Costa, aos 88 anos, no dia 12 de outubro. Solteira, a irmã Nadir e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no cemitério da Saudade.

Faleceu Anderson Claiton de Oliveira (Tuca), aos 54 anos, no dia 12 de outubro. Deixa a mãe Olinda Fregini de Oliveira, as irmãs Vevê e Fernanda, os cunhados Rodrigo e Anderson e demais familiares. Deixou a esposa Elaine e os filhos Lívia e Vítor. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no cemitério da Saudade.

